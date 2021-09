Spillede smart: Det gad betjente ikke se på

- Det er altså os' fedt at 'stejle'.

Så usikkert ud

Sådan skriver Kevin P. i af de 89 kommentarer, der er skrevet på TV Midtvests Facebook-profil om en 18-årig knallertkører, der mandag aften 'trak op' i styret og fortsatte på baghjulet, da han passerede en patrulje-vogn fra Midt- og Vestjyllands Politi på Jegstrupvej i Viborg:

- Patruljen forsøger at standse knallertkøreren, fordi det ser usikkert ud.

- Men han nægter at standse og forsøger at stikke af fra politiet, siger politikommissær Andreas Bang Andersen fra det lokale politi til TV-stationen, der også kan fortælle at den unge mand blev stoppet - og endte med fire bøder. For udover den risikable kørsel på offentlig vej og manglende efterkommelse af politiets anvisninger, fandt betjentene ud af, at han ikke havde noget kørekort - og at knallerten heller ikke var forsikret:

Det koster at spille smart

- Handling = konsekvens!

- Det koster at spille smart på denne måde, skriver Frank L i en anden kommentar, og Tove A. har heller ikke ondt af manden:

- Hvad har det ikke kostet at spille DUM-smart, og provokere ordensmagten?

- Men han må jo have syntes det var pengene værd, at tro man kan gøre som det passer en, skriver Tove A.

Politiet regner med, at baghjuls-køreren skal bøde noget det ligner 4000 kr, men hvad tænker du?