Spiste frokost på toilettet: Gad ikke høre på racistiske kolleger

- Hej.

- Jeg er 44 år gammel, og jeg blev været ansat i Københavns kommune som P-vagt d. 1. april, men nu er jeg sygemeldt.

- Jeg bliver nemlig syg af gå på arbejde, da jeg bliver udsat for racisme og islamofobi - selv om kommunen som arbejdsplads gør meget ud af at bekæmpe racisme og have en 'alle er lige'-facade.

Vil gerne have at borgmesteren svarer

Sådan indleder Aqeel M et brev til nationen!, om det dårlige arbejdsmiljø i Københavns Kommunes P-vagt-afdeling, han nu har levet med i fem måneder. Aqeel - der før ansættelsen som P-vagt har kørt taxa i 10 år - er så rystet over omgangstonen blandt medarbejdere og den måde cheferne opfører sig på. Og han håber at hans brev vil ruske lidt op i afdelingen.

Derfor har nationen! bedt den ansvarlige borgmester kommentere brevet - det svar kan du læse nedenfor. Aqeels brev fortsætter således:



En kvindelig kollega sagde 'neger'

- Meget hurtigt i min ansættelse, oplevede jeg en kvindelig kollega, der omtalte en anden som neger.

- Nogle af mine kolleger går specifik efter at ramme kunder, der besøger etniske forretninger, selv om vi har fået at vide, at vi skal arbejde kontinuert.

- En anden - som også har indvandrerbaggrund fik at vide, at han vist troede at han var speciel, fordi han gerne ville have et område, hvor man får bil istedet for cykel.



Gik ud på toilettet for at spise og tale modersmål

- Jeg blev selv flere gange påtalt, at jeg ikke skulle tale mit modersmål, mens andre udlændinge frit kunne tale europæiske sprog (fransk .

- En kollega advarede mig om, at jeg skulle passe på med at klage, for ellers ville jeg ikke overleve mere end 1 år.

- Vedkommende sagde også, at de - selvom de sad helt for sig selv i pauser og talte deres modersmål - så kom der kolleger og sagde at det måtte de ikke.

- Så de gik så ud på toilettet og snakkede, mens de spiste på toilettet.

- Jeg spurgte en dag en kollega, hvorfor hun ikke talte med os indvandrere. Hendes svar var, at hun ikke havde noget tilfælles med de bjergbønder, for hvad sku' hun snakke med dem om.



Fik nej da jeg tilbød at fortælle om islam

-En anden kollega var meget bitter fordi hendes søn, havde konverteret til islam pga en muslimsk pige.

-Jeg tilbød hende så, at jeg kunne hjælpe hende med de ting hun ikke forstod om islam, men det gad hun ikke.

-En tredje kollega ytrede, at hun - når hun så en kvinde med tørklæde - havde lyst til at rive det af hende.

- Der er også mange af de kvindelige medarbejdere, der synes, at unge indvandrere kalder dem luder. Og at det specielt er muslimer.

- Og det er så det der sker hjemme på kontoret.

På gaden råber de sving efter os

- Ude på gaderne, er det også slemt, og her får man ingen hjælp af sin chef.

- I de 4 måneder jeg har været ansat, har jeg næsten dagligt fået tilråb som: Få jer et ordentligt arbejde, svin, og fuckfingre, og hver gang har jeg meldt det til chefen.

- Men chefen siger bare, at det var en del af være P vagt.

- Den er jeg helt med på, men hvorfor sagde han så i starten, at vi skulle melde det hver gang. Skriver Aqeel, der altså lige nu er sygemeldt, og usikker på på om han overhovedet kan vende retur.



Nultolerance over for mobbende kolleger

Men i det svar som Aqeels 'chef', stedfortrædende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen fra Enhedslisten, har sendt, så ser det faktisk ud til, at der vil blive skrdet ind over for den slags:

- I Københavns Kommune har vi en nultolerance over for krænkende adfærd. Det betyder, at arbejdspladsen skal reagere, hvis medarbejdere udsættes for trusler, vold, mobning eller chikane enten fra kolleger, ledere eller brugere.

- Det spor har jeg helt generelt en forventning om, at ansatte i Teknik- og Miljøforvaltningen følger, uanset om de er chefer eller kolleger.

Racisme er uacceptabelt

- Vi skal på ingen måde acceptere racisme eller anden krænkende adfærd. Når det opleves, skal der gøres noget med det samme.

- Hvis man oplever krænkende adfærd, vil jeg opfordre til, at man straks henvender sig til sin chef. Hvis det af den ene eller anden årsag ikke er en mulighed, skal man tage fat i en arbejdsmiljørepræsentant eller en tillidsmand. Det vil jeg klart opfordre til i alle tilfælde af krænkende adfærd.

- Det er vigtigt, at alle tilfælde af krænkende adfærd rapporteres, så problemerne bliver håndteret hurtigt.

- Det er nødvendigt for et godt arbejdsmiljø i Københavns Kommune.

Ude i byen kan vi ikke skride direkte ind

- Vi kan ikke skride direkte ind over for folk ude i byen, som på den ene eller anden måde krænker p-vagterne.

- Derfor arbejder forvaltningen hele tiden på at ruste p-vagterne til at håndtere vanskelige situationer.

- Hvis hændelserne bliver rapporteret, kan forvaltningen bruge dem i arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet helt generelt.

- Og så vil jeg da opfordre alle til at opføre sig ordentligt over for vores p-vagter, som blot udfører deres arbejde, skriver borgmesteren, men hvad tror du?