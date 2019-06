Spørgsmål til indvandrere: Hvilken ære er der i at være fem mod én?

nationen! har modtaget et debatindlæg fra Elvir A, der har arbejdet 10 år i Vollsmose. Elvir vil gerne have at du læser et indlæg fra Ahmed A, der også arbejder med unge i Vollsmose. Elvir synes nemlig det er meget klogt skrevet.

'Du kører rundt i din fede bil og tror, at du er bedre end alle os andre.

Du nedstirrer folk og håber på, at de kigger tilbage, så du kan skabe en scene. Efter du har lavet den scene, så kalder du på din shababs ( venner), fordi du ikke kan klare dig selv. Du håber på, at de har din ryg, selvom det var dig der startede.

Du snakker om ære

Du snakker om ære og respekt, men hvilken ære og respekt er der i, at du og dine venner jumper én mand, hvor I er en gruppe på mellem 4-5 stk.

Du tror, at du kan gå på vandet, fordi du har lavet lidt haram (forbudte, syndige) penge. Kan du give de haram penge til dine forældre? Det tror jeg ikke.

Det går ud over din far og mor

Nu vil regeringen flytte dine forældre ud af deres bolig, fordi du og dine venner har leget gangstere og aldrig troede, at det ville få konsekvenser.

Nu går det udover din far, mor, søster, bror, fætter, kusine, tante, onkel, din søde nabo og hans/hendes familie..

Det er fint at have en attitude, men du skal ikke tro at du er hævet over andre. Du er bare et menneske ligesom alle os andre....

Vågn op - i dag

Du spiser, drikker, sover, bliver syg ligesom alle os andre. Men det er aldrig for sent at lave om på tingene...

Vågn op før det er for sent. Du skal tro på, at du kan blive hvad du vil. Du skal starte fra idag - IKKE imorgen, MEN i dag.'

Med det citat indleder Elvir A - som du kender fra nationen!-hits som 'Vred Vollsmose-betjent: Naser Khader er en fej kujon' (387 kommentarer) og Elvir efter 10 år i Vollmose: Smid de 100 mest kriminelle ud - det vil virke (487 kommentarer) - et indlæg, som handler om at de relativt få kriminelle Vollmose-borgere har ødelagt det for de relavtivt mange ikke-kriminelle Vollsmose-borgere.

Elvir synes nemlig at de 'kloge og rammende ord' fra fra den meget vellidte og dygtige gadeplansmedarbejder med somalisk baggrund Ahmed A., skal ud til et bredere publikum. Elvirs ros fortsætter således:

De fylder meget i de offentlige rum

- Ahmed, som til dagligt arbejder som Odense kommunes opsøgende gadeplansmedarbejder, kender de unge Vollsmose rødder indgående og som praktiker ved Ahmed, hvad hvad han taler om.



- Selvom de kriminelle udgør max 1-2 procent af befolkningen i de danske socialt udsatte boligområder, så fylder de med deres hensynsløse og asociale adfærd uforholdsmæssig meget ud i det offentlige rum.

- Deres negative adfærd i det offentlige rum er værre end deres kriminalitet. Disse kriminelle med udenlandsk baggrund er direkte skyldige i, at danskerne er blevet mere skeptiske overfor flygtninge og indvandrere generalt samt i den mærkbare højredrejning i dansk politik de seneste år.

- De kriminelle er skyld i diskriminerende lovgivning, massenedrivning af familieboliger og tvangsflytning af tusinder, lovlydige og ressourcesvage borgere.



Egoistiske og selvoptagede

- De selvoptagede og egoistiske kriminelle bærer en stor del af skylden i regeringens indførelse af ghettolovgivning, massenedrivning af familieboliger, indførelse af en række diskriminerende særlovgivning, der målrettet har undergravet de lovlydige borgers retssikkerhed ( ophævelse af lighed for loven princippet, indførelse af dobbelt strafzone) samt forværret minoriteternes socio-økonimiske forhold i de socialt udsatte boligområder.



Lars Løkke håndtryk med bandeleder

- Gad vide, hvor hvor stor betydning den tidligere bandeleders håndtryk med statsministeren Lars Løkke Rasmussen i Vollsmose i januar 2017 har haft for regeringens førte politik i forhold til de socialt udsatte boligområder?



- Ville ghettolovgivningen mon have været mindre gennemgribende og nedrivningsplanerne mindre omfattende i Vollsmose og andre ghettoer uden det famøse håndtryk, som blev foreviget af medierne og gjort den intetanende LLR til grin???



- De lovlydige borgere betaler i dag prisen for de få kriminelles dårlige opførsel og hærgen.

De ødelægger de unge

- De kyniske, kriminelle bagmænd, som med deres narkohandel har ødelagt de unge og deres lokalområder, trækker sig jævnligt ud af miljøet for at vaske deres narkopenge hvide og investere i de lovlige forretninger.

- Bag sig efterlader bagmændene sig en masse ødelagte unge mænd med narkomisbrug og ofte lange fængselsstraffe, som de har har inkasseret i forbindelse af udførelse af det beskidte arbejde.



- Uanset ens fortid, så kan stort set alle, skabe en positiv forandring til gavn for dem selv, deres familie og deres omgivelser.

Pres de kriminelle og deres familier

- Det kræver blot minimim af selverkendelse, selvindsigt, intelligems og ikke mindst vilje. Jo yngre og mindre følelsesmæssigt skadet den enkelte kriminel er, des større chance har man i skabe denne positive forandring og klare sig i det normale system.



- Civilsamfundets pres på de kriminelle og deres familier, som enten ikke vil eller har ressourcer til at tage ansvar og lægge pres på deres egne asociale og kriminelle familiemedlemmer, er en af de fornuftige motivationsfaktorer, slutter Elvir, men hvad tænker du?

Du kan læse hele Ahmed As indlæg nedenfor. Han understreger at det ikke er hans hensigt at ramme, nedgøre, pege fingre eller tale ned til nogen, men at han har haft lyst til at skrive det her i mange år. Og at han ønsker sine medmennesker det bedste i livet.