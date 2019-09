Sportmaster efter shitstorm: Vi snittede i skoene

- Ja.

- De har snittet i de skæve par, så folk ikke kan samle dem op af containeren og gå ind i en Sportmaster butik og få penge retur.

Sådan lyder det nu fra Sportmasters øverste chef, Sofie Lindahl-Jessen, der har undersøgt, hvad der præcist skete, da op mod 80 ikke-salgsbare par sko havnede i en affaldscontainer bag Sportmasters Outlet i Holbæk Megacenter i sidste uge.

Piger fik chok: Gik om bag Sportmaster

Superfede sko

Tre skolepiger, der var ude for at teste om butikker i Danmark virkelig smider brugbare varer ud, gjorde nemlig et kæmpe skofund. Og de blev så forargede, at de filmede deres fund og skrev til nationen!

- Der lå en masse superfede sko. For eksempel flotte Lacoste, Vans, vandresko, Nike, Adidas og mange andre.

- Men der var skåret i alle skoene.

- Vi blev alle tre meget sure og kunne slet ikke forstå, hvorfor ingen måtte få glæde af skoene, skrev pigerne bl.a., og Sportsmaster-chefen afviste over for nationen! at vide noget om snitteriet og lovede derpå at undersøge, hvad der sket.

Ikke normalt - og vi lukker outlettet

For ledelsen vidste nemlig ikke, at der var blevet brugt hobbykniv og saks:

- Det er ikke noget vi normalt gør, og jeg havde ikke hørt om det, men Holbæk er det sted i landet, hvor vi samler alle vores restsko, og prøver at parre dem.

Ex-praktikant: Fik besked på at snitte i skoene

- Det er heller ikke noget vi kommer til at gøre mere, for Holbæk er vores sidste outlet, og det lukker snart, siger Sofie Lindahl-Jessen til nationen!, der også har modtaget et brev fra Christian, der arbejdede i outlettet i sommer:

- Butikschefen gav os udtrykkeligt besked på at lave huller, så de ikke skulle stjæles, når man smed dem ud i skraldespande og containeren.

- Det var den container som pigerne fandt, så det passer alt sammen, skriver Christian, men hvad tænker du?