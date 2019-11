Sportmaster sender helt vild besked

For to måneder siden fik Sportmaster en del kritik, fordi nogle piger opdagede, at de smed varer i skraldespanden. Nu forærer de varerne væk

- Vi har vundet.

- Det er simpelthen helt vildt. Så fedt.

Fik sms fra Sportmaster

- Nu har jeg kørt de her kampagner i et år mod, at firmaerne smider helt fine, brugbare og meget ofte spritnye varer ud. Og at de ødelægger dem. så andre ikke kan få gavn af dem.

- Og så fik jeg den her besked forleden fra Sportmaster.

Vi kan køre rundt og aflevere i hele landet

Sådan lyder det i dag fra Fabian V., som du ret sikkert ender som meget aktiv skralder og nationen!-skribent. Fabian har nemlig været meget aktiv med at fortælle om sine fund i store danske virksomheders skraldebøtter. Og han tidligere delt fund som bl.a. ketchupflasker, børnetøj og is ud fra lejligheden på Frederiksberg. Se f.eks. de her Fabian-historier:

Skriv i mit kommentarfelt

Men nu hvor han har modtaget hele seks fyldte flyttekasser med varer fra Sportmaster, så har han brug for hjælp. For hvem skal have de kasserede varer:

- Jeg tænker, at folk skal skrive i kommentarfeltet, hvem de mener, skal have varerne.

- Og så kører vi rundt i næste uge og deler det hele ud.

- Gerne i hele landet, skriver Fabian, der altså læser med på gode forslag til værdige modtagere på sin Facebook.