Sprang over i testkø: Det må vi godt

- Hej.

- I går stod jeg og 30 andre personer og ventede på at få taget en test – en kviktest hos Falck i Rødbyhavn, Færgestationsvej 8.

- Men – igen – kom politiet og sprang køen over og gik direkte ind, så de personer, de havde med, kunne blive testet.

Vi har fortrinsret

- Jeg sagde - venligt formanende - at køen altså startede 30 personer længere nede.

- Og om de havde lovhjemmel til at springe køen over.

- Politiets svar var, at de havde fortrinsret til teststedet, og vi andre må bare vente.

Sådan indleder Thomas J. et brev til nationen! om ret og rimelighed i testkøen. Thomas har nemlig oplevet at blive sprunget over flere gange, og det svar, han fik fra dem, der sprang over, synes han ikke passer med den almindelige danske måde, at indrette retfærdige systemer på. Systemer, hvor ingen kan komme foran andre.

Hans brev – som nationen! har bedt Falck om at svare på – fortsætter nemlig således:

I København er der ligeledes lange køer til testcentrene.

En bus fuld af utestede

- En person fortalte, at han ved en tidligere lejlighed måtte vente en ekstra time, da en hel bus fuld skulle testes først.

- Men de personer, som politiet skal teste, har jo ikke styr på deres coronapas, og de bør vente ligesom os andre.

- Jeg mener ikke, det er rimeligt - at jeg som dansk borger, der betaler dansk skat, skal sættes bagud, og øvrige grænsedragende (med politiets hjælp) skal have førsteprioritet, skriver Thomas, og Falck svarer, at de regler faktisk gælder ved alle Falcks testcentre:

Alle i beredskabet kommer foran

- Alle, der er en del af et beredskab som for eksempel politi, brandvæsen, ambulancereddere eller læger – der hver dag er med til at redde liv og løse samfundskritiske opgaver - skal have direkte adgang til en hurtig test, når de er på arbejde.

Vi sætter skilte op

- Det skal der ikke være tvivl om, og vi vil nu sikre, at der kommer skiltning ved vores centre med den information, skriver Falck, og Thomas har allerede været forbi teststedet i Rødbyhavn og set det nye skilt.