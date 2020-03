Sprutsalget stiger: Advarer mod fulde forældre

COOP fortæller at salget af øl, vin og sprut er steget, men spørgsmålet er om folk har hamstret - eller er begyndt at drikke formiddags-snaps. Her er en mors advarsel.

- 'Synes du ikke det er lidt hyggeligt, sådan at gå hjemme, bare os fem?', spurgte min mand mig på dag 4 af lock-down.

- Han blev mødt med et fraværende nik, for spørgsmålet havde ramt mig som en mavepuster.

122.000 børn og deres fulde forældre

Sådan indleder Marie Brixtofte, autoriseret psykolog, forfatter og foredragsholder, et brev til nationen! om alle de danskere, der lige nu er sendt hjem fra arbejde - og om, hvad hun frygter, der kan ske, mens de er sammen med deres børn derhjemme i mange flere timer end normalt.

Se også: Familien efter Brixtoftes død: Kæmpede med alkoholmisbrug

Marie mener nemlig, at de, der drikker, vil bruge hjemmearbejdsdagene eller hjemsendelserne til at drikke endnu mere. Og nationen! har talt med COOP, der bekræfter, at salget af øl, vin og alkohol er steget her under coronakrisen (dog er salget af andre varer som f.ex. pasta steget endnu mere).

Maries brev - som hun håber du vil dele videre via f.ex. Facebook - fortsætter således:

De kan drikke fra morgenstunden

- Pludseligt kunne jeg kun tænke på de 122.000 børn mellem 0 og 18 år, som lige nu lever med fulde forældre. Og som normalt overlever på grund af den aflastning som dagtilbud, skole, kammerater og bedsteforældre tilbyder.

- Jeg bad en stille bøn til at disse forældre ville skrue ned for forbruget, fordi de ville ruste deres immun-forsvar til at blive ramt af corona-virussen.

- Men bønnen var ønsketænkning.

- For i krisetider, skrues der normalt op for misbrug. Når mor og far ikke bliver nødt til at holde sig ædru for at gå på arbejde, kan der drikkes lige fra morgenstunden.

Corona-krisens usynlige ofre

- Corona-isolationen har derfor en masse usynlige ofre. Der sidder i gennemsnit to børn i hver skoleklasse, hvis forældre drikker alt for meget og halvt så mange som lever i hjem med stof-misbrug.

- De uskyldige børn, som nu er isoleret hjemme i helvede.

- Som lige nu ikke kan tage skoletasken på og ånde lettet op, og som lige nu ikke kan pakke deres røde kuffert og søge tilflugt hos bedstemor og bedstefar.

- Lad os for nu sende dem en kærlig tanke og et stille løfte om at vi ikke glemmer dem.

- Og lad os så forpligte os på at hjælpe dem efter corona-krisen ved at vi sammen får ændret den alkohol-kultur vi har i Danmark, skriver Marie Brixtofte, men hvad tænker du?