Står her som en idiot

Shahbaz vil gerne vise, at brune danskere ikke bryder sig om bandeskyderier – ved at hjælpe folk i nød. Derfor har han lavet et lotteri, hvor overskuddet går til hjemløse. Men ikke alle vil vinde præmien.

- Tak min ven for din video på eb, blev sgu helt rørt'

- Dette er netop hvad julen skal handle om. Næstekærlighed.

- Vil ikke vinde, eller være med i puljen. Vil bare sige glædelig jul og stor respekt for et godt initiativ <3 alt det bedste til dig og dine.

17000 samlet ind nu

Sådan står der i nogle af de beskeder Shahbaz S., har fået om den Playstation han har doneret som 'præmie’ pga af bandeskyderierne og den bekymring, harme og modløshed, de har skabt.

’Brun’ borger får nok

Shahbaz har nemlig udnævnt sig selv til PR-konsulent for brune danskere image og doneret sin nye Playstation til et lotteri, hvor overskuddet går til SAND. Og det går over al forventning – især efter at nationen! bragte en artikel om aktionen. I dag skriver Sahbaz derfor sådan her til nationen!:

- Fra nyheden kom op og så til nu, er der kommet 70 donationer ind og 9000 kr., så jeg har kvitteringer på 15.000 kr., selvom jeg ved, at ikke alle sender kvitteringerne til mig.

- Jeg havde selv kun formået at samle 8000 kr. ind på 4 dage, så virkelig mange gange tak for artiklen.

Det her er kulturberigelse

- Og selvom der er folk, der skriver, at de håber på at vinde eller ’blot’ sender en kvittering, så er der rigtig mange, der lige tager sig lidt tid til at fortælle om, hvordan indsamlingen og videoen har påvirket dem og det er jeg utroligt glad for.

- For hvis vi virkelig gerne vil snakke om kulturberigelse, så synes jeg, at vi kunne gøre noget her

En idiot med en playstation

- Så står jeg her, som en idiot i nogle folks syn, med en PS5 og vil 'redde julen'. Okay. Jamen, små bække og alt det, ikke også?

- Og derfor synes jeg, at det giver ganske god mening, at vi med ikke-vestlig minoritetsbaggrund, træder i karakter og hjælper de folk, der har det sværere end os, skriver Shahbaz, der frem til midnat søndag har gang i lotteriet, hvor alle pengene altså går til SAND.