Står næsten stille: Elpris eksploderer

- Der er ikke ret meget vindkraft i systemet lige nu, og vi har lukket to atomkraftreaktorer, Ringhals 1 og 2.

- Systemet er ganske enkelt mere presset nu.

- Og når det så ikke blæser, ja så stiger priserne.

Danske møller producerer 4 procent

Sådan siger den svenske elmarkedanalytiker Magnus Thorstensson fra brancheorganisationen Energiföretagen Sverige til avisen Aftonbladet.se, der i går kunne berette, at vinterkulden, der har ramt hele norden, kan ses meget tydeligt i el-priserne, der stiger voldsomt.

Næsten 20 procent af den strøm, der bliver brugt i Danmark her til formiddag. kommer fra udlandet. Screenshot fra Energinet.dk

I Danmark kan man også se, at vindmøllerne ikke leverer den mængde strøm, de plejer. Kun cirka 4 procent af den elektricitet, der således bliver brugt tirsdag formiddag kommer fra vind. Og et kig på den fælleseuropæiske elbørs Nordpools prisskema, viser at elprisen i Danmark ikke har været så høj i årevis.

Mere kernekraft

nationen! har bedt danske Energinet om at kommentere de aktuelle priser på el, men de er ikke vendt retur med nogle forklaringer. Men i Sverige holder Aftonbladets læsere sig ikke tilbage med at mene noget.

I alt er der således skrevet hele 387 kommentarer om de høje elpriser på avisens Facebook-profil - en af de mest populære (178 likes) kommer fra Marcus S:

Undgå prisstigninger

- Her er tre måder man kan undgå prisstigningerne:

- Mer' kernekraft

- Mer' kernekraft, skriver Marcus, men hvad tænker du, Danmark skal gøre, når det ikke blæser?

