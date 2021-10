Stadig sur over skov-sex

- Det kan ikke være meningen, at det skal være cyklisterne, der skal presse dem ud.

Sådan siger Per, der er mountainbiker, i dag til Fyens.dk om den sag, det meste af Danmark hørte om i marts. Her fortalte han nemlig TV 2 Fyn om den oplevelse, han havde haft i skoven ved Staurby, hvor han nærmest var kørt ind i to mænd, der havde sex.

Mountainbike-rute plaget af sexorgier

Alle ved at det er en sex-skov

Per synes nemlig ikke, kommunen tager problemet alvorligt nok, men kigger man på Fyens.dks Facebook-profil, så skal enten han kigge væk, deltage - eller finde et andet sted at cykle:

- Nu har skoven jo altid været brugt som uartig skov ...

- Og er kendt af alle for det!

Hop med på vognen

- Cyklisterne er kommet til i de senere år, det må være dem, der skal ud igen, skriver Heidi A., der har fået 12 likes , og Kasper W. er enig:

- Nu har det altid været sex-skov, lad dem dog være i fred, skriver Kasper, mens Anders T. ikke synes, de skal være i fred:

- Det da bare at hoppe med på vognen og hjælpe til, skriver Anders.