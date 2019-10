Stadionvagt med god lugtesans: Giver tilskuer ét års karantæne

Det er OK at drikke øl på CERES Arena i Aarhus, men hvis man ryger en joint, får man ét års karantæne.

- Intet kan i dag fixes i mindelighed!

- Vi bliver alle fattigere, day by day

- Men det er vel stadigvæk OK at drikke sig i hegnet på CERES PARK?

- Bare øllet er købt på stadion og man støtter hovedsponsoren!

Sådan skriver Klaus J i den pt mest populære af de 32 kommentarer, der er skrevet på Aarhus-avisen Stiften.dks Facebook-profil, om den tilskuer, der i søndags tændte en joint på Ceres Arena i Aarhus, da AGF var kommet foran mod Nordsjælland.

Først bøde, så karantæne

For tilskueren blev opdaget af en vagt, og eskorteret udenfor, hvor en betjent ifølge Østjyllands Politi sigtede ham for besiddelse af euforiserende stoffer.

- Derudover gav vagterne ham en karantæne på et år, så de næste mange AGF-kampe på hjemmebane, må den 45-årige se på en skærm i stedet skriver politiet videre i døgnrapporten, men det synes de fleste af Stfitens Facebook-venner er lige skrapt nok:

Latterlig, hysterisk overreaktion

- Hvor er det latterligt, skriver Keld P således.

- Hysterisk overreaktion, skriver Ib J, og Dallas B fatter heller ikke, at manden som ifølge politiet er 45 år, ikke må vise sig på AGFs hjemmebane i de næste 12 måneder:

- Det må være en joke?

- Var manden på nogen måde til fare for andre eller sig selv, spørger Dallas, men hvad tænker du?