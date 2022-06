Stædig: Flybillet til 700.000 kroner

I går satte den Europæiske Menneskerettighedsdomstol en midlertidig stopper for den britiske regerings plan om at sende asylsøgere til Rwanda. Seks asylsøgere var udvalgt til rejsen, der koster 4,4 millioner kroner

- Vi burde trække os fra menneskerettigheddomstolen.

- Fremmede dommere skal ikke have lov til at overtrumfe britiske dommere.

Tre timer før afgang kom brevet

Sådan skriver Neil B. i en af de 649 kommentarer, der er skrevet på Sky News Facebook-profil om de seks asylsøgere - heraf en irakisk mand - der i går var udset til at være de første, der skulle sendes fra England til Rwanda for at få beskyttelse.

For tre timer inden afgangen kom der en haste-afgørelse fra Strassbourg. Dommerne i menneskerettighedssomstolen mente IKKE, at der var garanti for den irakiske asylsøger K.N.s retsikkerhed i Rwanda.

Ikke sikker på asylsøgeres retssikkerhed

De vurderede nemlig, at det ville stride imod menneskerettighederne at sende ham til Afrika, så længe den britiske højesteret ikke endeligt har taget stilling til, om ordningen er lovlig.

Og de var samtidig i tvivl om K.N. ville få lov til at komme retur til England, hvis de britiske domstole ender med at kende asylsøgereksportmodellen ulovlig.

Den britiske regering har dog stadig planer om at gennemføre flyvningen. De vil sende et signal til migranter og menneskesmuglere om at det ikke nytter noget at betale dyrt og risikere livet på rejsen til England.

Og avisen Daily Mail har talt med en minister, der anonymt udtaler, at afgørelsen fra menneskerettighedsdomstolen jo kan ignoreres:

Skal vi ikke bare ignorere dem?

- EMK's afgørelser har - i modsætning til EU-Domstolen - ikke direkte (juridisk red) virkning, så de kan simpelthen tilsidesættes.

- Når vores egne domstole vurdere, ar noget er lovligt, bør vi ikke tillade en tilfældig sammensat international domstol, at tilsidesætte den demokratiske proces.

- Vi bør stå fast på vores parlamentariske suverænitet, udtaler den anonyme minister til Daily Mail, men hvad siger du?