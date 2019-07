Stædig kunde: Det har aldrig været en Royal

- Hej.

- Prøv lige at se det her foto af den øl, de serverede til mig – en øl som bestemt ikke er en Royal Pilsner.

- Jeg drikker vel cirka 500 liter øl pr år, og jeg kender en Royal.

Måtte ikke komme bag ved disken

- Og da jeg sagde det til damen, så sagde hun: Jo, det er Royal, det står selv på skiltet.

- Men både smag, farve og udseende er helt forkert, og jeg måtte ikke se fustagerne bag ved disken.

Sådan lyder det fra Henrik L fra Aarhus, der beder nationen! om hjælp til at opklare det øl-mysterium, han komplet uforskyldt blev en del af, da han bestilte en Royal Pilsner på Bones i Aarhusforstaden Tilst tidligere i juni måned.





Jeg kalder gavekortet et hold-kæft-bolsche

Henrik - som siger, at han drikker mere øl end de fleste (500 liter pr. år), og derfor er en slags ekspert - kunne nemlig straks se og derefter smage, at det han fik serveret ikke var det han havde bestilt.

Og han er så utilfreds med at restaurant-kæden, der - selv om han har ringet og klaget - ikke vil fortælle, hvad det var for en øl/væske, de så kom i glasset. Hans brev - som Bones kommenterer nedenfor - fortsætter derfor således:

- Jeg har også været i kontakt med hovedkontoret, for jeg synes faktisk det er lidt bekymrende, at jeg ikke ved, hvad det var jeg drak, men de vil ikke fortælle mig mere.

Chefen: Måske det var øl fra nabohanen?

- Men de vil godt give mig et gavekort på 200 kr, som undskyldning – jeg kalder det nu et hold kæft bolsche, for det jeg fik har fan'me aldrig været en Royal, skriver Henrik, men Jan Laursen fra Bones understreger over for nationen! at hans restauranter kun sælger øl fra Royal Unibrew:

- Vi sælger alene produkter fra Royal Unibrew - og den umiddelbare mulighed er, at det er en nabohane med Royal Økologisk, han har fået?

Undrer mig at kunden går hjem og skriver

- For mig ligner det blot en ufiltreret øl - som bryggeren ofte tager ekstra for! Royal laver ikke grumsede øl, og vi sælger ikke andet end deres produkter!

- Undrer mig fortsat, at gæster går hjem for så at skrive til dig eller os, i stedet for blot at fortælle tjener, at det var en anden øl, han ønskede.

- Så kunne vi straks have serveret, skriver Jan, men hvad tænker du?

Og hvis du har et bud på, hvad det er der, der i glasset, så skriv endelig en kommentar.