Stædig: Mink-Brian vil genere Mette F

I går besluttede regeringen og støttepartierne, at minkavlerne ikke må sætte mink i deres tomme bure i endnu et år. Det provokerer nedlukket mink-avler.

- Jeg er nok så stædig, at det skal hun ikke bestemme.

- Så bare for at genere hende, vil jeg i gang igen.

Sundhedsrisiko af ukendt størrelse

Sådan siger Brian S, nedlukket mink-avler, til Dagbladet Holstebro-Struer om den beslutning et flertal i Folketingets fødevareudvalg traf i går. En beslutning, der betyder, at de 500 mink Brian og søsteren ville starte med næste år, ikke bliver til noget.

Minkforbuddet skulle kun have varet til årets udgang, men politikerne støtter sig bl.a. til en vurdering fra Statens Seruminstitut, der siger, at 'hold af mink i Danmark efter 2021 kan medføre en sundhedsrisiko for mennesker af ukendt størrelse'.



Stem på et mink-parti

På Dagbladet Holstebro-Struers Facebook-profil har den minkløse minkavlers udmelding skabt debat:

- Der er nok kun en ting at gøre, og det er at lade være med at stemme på disse partier, til kommunalvalget, for hvis både S, SF og Ø går rigtigt meget tilbage, vil det forplante sig til regeringen handlinger, da de jo for alt i verdenen vil beholde deres taburetter i folketinget, skriver John S f.ex., mens Hilda S er på regeringens side:

- Her holder jeg med Mette.

- Ikke mink I Danmark.

- En primitiv og grusom måde at holde dyr på, skriver Hilda, men hvad tænker du?