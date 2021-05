Stakkels dyr – det skal stoppes

- Jeg er glad for dyr og jeg syntes vi skal behandle dem ordentligt.

- Og det, der lige nu foregår på Mols Laboratoriet, hvor man kan se både udsultede og vanrøgtede kvæg og heste – bl.a. en diegivende hoppe med en gigantisk svulst og en flækket hov og en hingst med en oldnordisk anordning af en GPS, der sidder så, den generer og skaber sår – er ikke ordentligt.

- Det er dyrplageri og det skal stoppes.

En GPS lige over ørerne

Sådan indleder Yvonne T, der er en af de mange danskere, der synes et velfærdssamfund også betyder velfærd for dyrene, et brev til nationen! om den måde Mols Laboratoriet behandler deres dyr – og om modeordene rewilding og biodiversitet. Yvonne og en veninde har selv været forbi dyrene på Mols og taget billeder af de heste, der lever bag hegn, men ikke bliver fodret eller behandlet når de er syge. Og hun er rystet.

Hendes brev – som nationen! har bedt Molslaboratoriet kommentere - fortsætter nemlig således:

Og det gør det ikke bedre at det var en 'fejl'

- Mols Lab har lige haft en sag med en hoppe i fol, der gik rundt med en GPS rem, der sad over ørene og under kæben.

- Da den endelig blev fjernet var der gabende sår som følge. Mols Lab har godt nok erkendt at det var en ’fejl’ og har undskyldt, men det gør det jo ikke bedre, at de så fortsætter med at bruge de GPS’er.

- En biolog ansat på Mols Lab, har også udtalt at det ’Ikke er et mål at dyrene skal overleve’, så man kan jo egentlig ikke blive overrasket.

Ikke på bekostning af dyrene

- Men man kan blive forarget, for biodiversitet, ja tak, bare ikke på bekostning af dyrene.

- Hverken i nuværende eller kommende naturnationalparker, skriver Yvonne, der torsdag i forrige uge kunne se, at en dyrlæge fra Gentofte, er helt enig:

- Vores husdyr (er) ikke genetisk udrustet og skabt til et liv i naturen om vinteren uden at få tilskudsfoder og adgang til vand samt gode læ-muligheder/rummelige læskure.

Ejer er enige

- Så vidt jeg ved, har der ikke i disse forsøgsprojekter været givet tilladelse til at undvige pligten til at fodre, tilse og passe dyr som fastlagt i nuværende dyreværnslovgivning på basis af en særlig forsøgsdyrstilladelse, skriver dyrlæge Lene Kattrup i et læserbrev bragt i Kristeligt Dagblad således, og nationen! har bedt Molslaboratoriet svare på, hvem der har givet dispensation for, at man kan se bort fra de almindelige lovkrav om heste hold/ udegående heste i vinter perioden – og givet tilladelse til forskning/ eksperimenter med dyr på Mols Lab?

Og hvorfor man behandler man ikke syge dyr og overholder helt almindelig krav til f.eks. hovbeskæring. Og de har sendt dette svar:

Ingen anmærkninger

- Naturhistorisk Museum der ejer Molslaboratoriet syntes også vi skal behandle dyr ordentligt.

- Det har vi altid gjort og har derfor til dato ikke haft en eneste veterinær anmærkning på dyreholdet på Mols siden rewilding projektet opstart i 2016. Naturhistorisk Museum ønsker kun sunde og raske dyr på vores arealer.

-Bliver dyrene syge, behandles de naturligvis, men kommer ikke tilbage på arealerne.

Og vi griber ind inden et dyr 'udsulter'

- I naturen vil de med stor sandsynlighed være gået til, men eftersom vi har lovpligtigt ansvar for alle heste og kreaturer under hegn, griber vi ind, inden et dyr lider overlast eller udsulter.

- Modsat produktionsarealer med større antal dyr end dét naturen selv formår at 'brødføde', føres der derfor nøje tilsyn med alle museets dyr for at sikre, at der udtages individer fra bestanden, hvis fødegrundlaget bliver mindre end mængden af dyr kræver.

Naturmad er fuldt lovligt

- Der går så at sige aldrig flere dyr end der er mad til fra naturens side – sommer som vinter. Dyr der udtages, overdrages til andre dyreholdere eller slagtes, og får således aldrig lov at udsulte eller lide på arealerne.

- At give heste og kreaturer mulighed for at leve af føde fra naturens side året rundt er fuldt lovligt og kræver derfor ikke dispensationer.

- Der er således ikke tale om afvigelser fra dyreværnslovgivningen eller forsøgsdyrstilladelse, skriver Bo Skaarup, museumsdirektør, til nationen!, men hvad tænker du?