Stangstiv og dum-stædig: Bad politiet om hjælp med bil-nøglerne

- Flot af manden.

Sådan skriver Malene K. i den ene kommentar, en lidt aparte episode fredag aften i Kjellerup har fået på Midtjyllands Avis' Facebook-profil.

Ringede til politiet - han synes jeg er fuld

Klokken 22.34 ringede en 61-årig kvinde til politiet og fortalte, at hendes bilnøgler var blevet taget. En mand - der mente at kvinden var for stiv til at køre - havde nemlig stukket sin arm ind gennem vinduet i hendes bil og taget hendes bilnøgler.

Men da politiet ankom, fik kvinden ikke hjælp til at få sine nøgler tilbage. Den tilkaldte patrulje gav nemlig manden ret, og kvinden måtte derfor vente med at få nøglerne retur, indtil hun var blevet ædru.

Fyret for at stoppe spritbilist

For fire år siden skabte det voldsom debat i Danmark, da tankpasseren Gitte stoppede tre spritbilister - og endte med blive fyret, fordi hun ikke havde nået at tage en sikkerhedsvest på, da hun løb ud for at forhindre i spritbilisterne i at køre fra benzin-tanken.

Stoppede 3 spritbilister: Som 'tak' bortviste Shell hende