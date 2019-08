Statsminister i narko-angreb: De rige må stoppe

Sverige har et kæmpe bande-problem, og myndighederne mener at banderne bla. tjener penge på narko. Og nu langer statsministeren ud efter de rige narko-brugere.

- Vi ved, at det største forbrug er i velhaverområderne.

- Djursholm, Danderyd (kommuner ved Stockholm med høje husstandsindkomster red) - det er dér, du ser det største forbrug.

- Men kriminaliteten og skydningerne sker i andre områder.

De rige bidrager

Sådan lød det i gør fra den svenske statsminister Stefan Löfven til avisen Dagens Nyheter, da han lancerede en handlingsplan mod narkokriminalitet.

- Alle som anvender narkotika bør tænke på at de bidrager til det, og det ville ikke ikke undre mig, hvis en masse djursholmsborgerne, peger fingre af de berørte områder og siger 'øv, hvor er der forfærdeligt'.

- Men de bidrager selv til det gennem narkotikaforbrug, fortsatte ministeren interviewet, som allerede har skabt en del debat hinsidan. Bl.a. på Facebook:

Politiet kommer sjældent hos de rige

- Undersøgelser viser at unge fra Danderyd er dem, der bruger mest narkotika.

- Og uden særlig risiko, da politiet sjældent kommer i det område.

- Men det vigtigste spørgsmål må være, hvilken narkopolitik, der skal føres. Den skrappe fungerer vældig dårligt, og gøder den organiserede kriminalitet.

På tide at tænke nyt?

- På tide at tænke nyt?, skriver Johan E i en populær kommentar på avisens facebook-profil, og det er Mike E helt med på:

- Et første skridt er måske at afkriminalisere cannabis og så bruge kræfterne på den tunge narkotikahandel i stedet, skriver Mike, mens Vincent undrer sig over, hvor statsministeren har fundet sine oplysninger om de riges narkoforbrug:

- Hvorfor spurgte avisen ham ikke om det?, spørger Vincent, men hvad tænker du?

