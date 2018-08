Stemmer du indvandrerkritisk så må du flytte: Svensk mor truer søn

Der er valg i Sverige d. 9. september, og det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterna ser ud til at bliver næststørst. Avisen Expressen har talt med nogle førstegangsvælgere.

- Alle skal have lov til at stemme på dem de har lyst til.

- Vi lever trods alt i et demokrati!

- Folk skal ikke mobbes pga af deres politiske holdning.

Mor truede og sagde jeg ikke kunne blive boende

Sådan skriver Cassi V i en af de Facebook-kommentarer, der er skrevet om de interview med førstegangsvælgere, den svenske avis Expressen publicerede i går.

En af de ting, der fylder i den svenske valgkamp er nemlig den måde andre partier taler om og behandler det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterna, der står til at vokse voldsomt om 13 dage.

- Da jeg sagde, at jeg ville stemme på Sverigedemokraterna truede min mor mig og sagde, at jeg ikke kunne blive boende.

- Nu er jeg flyttet, så nu kan jeg stemme på dem, jeg har lyst til, siger 18-årige Richard D, f.ex. til avisen, og han er ikke den eneste, der har oplevet at, der er konsekvenser ved at sige, at man stemmer på det indvandrerkritiske parti.

Familien ved ikke vi stemmer Sverigedemokratisk

Samme avis bragte for 2 uger siden et interview med Pia - der ikke ville have sit efternavn i avisen - og hun fortalte således:

- Vi er ikke sverigedemokrater udadtil. Vores børn og familie ved ingenting.

- Det er er meget følelsesladet, og jeg kan f.ex. ikke ringe til min søn og sige, at vi deltager i et møde med Sverigedemokraterna, sagde Pia, og ser man på facebook-kommentarerne, så er der mange, der mener, at man skal lade være med dømme andre ude:

- Bliver Sverigedemokraterna størst ved valget, så bør vi svenskere accepttere, at mange er blevet trætte af svensk politik og politiske løfter.

- Svenskere, der stemmer Sverigedemokratisk, er og bliver aldrig nazister, men folk, der vovver at tænke på fremtiden, skriver Catharina K i sin kommentar, men hvad tror du?

Se også: Afskyeligt: Svenskere diskuterer totalt forbud mod muslimske skoler