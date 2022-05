nationen ... 3. maj. 2022 kl. 16:41 Gem artikel Gemt artikel

Stemmer nej: Kritikken vælter ned

Karsten Byrgesen fra Nye Borgerlige fører kampagne for et nej' til afskaffe forsvarsforbeholdet i sin hjemmeværnsuniform - og han er sur over, at han ikke må deltage i et offentlig debatmøde på Fredericia Bibliotek i aften. Men skal alle inviteres?