Stig frøs fire timer i bus: Datter raser

Direktør i Roskilde Kommunen beklager nu, at de ældste og mest sårbare borgere har måtte vente længe i kolde biler, når de skulle vaccineres. Direktøren meddeler også, at der er sat et opvarmet telt op.

- Hej.

- Min far, som sidder i kørestol, ventede i Gadstrup i 4 timer og 45 minutter i en flexbus - sammen med to gamle damer.

- Heldigvis havde han en kolbe med, han kunne tisse i.

- Heldigvis er han ikke genert.

- Og heldigvis tog de to damer det pænt.

Tre gange uheldigvis

- Uheldigvis havde den ene dame inkontinens, så hun blev temmelig gennemblødt.

- Uheldigvis blev det ikke bedre af at det hurtigt blev koldt når bilens oliefyr gik ud.

- Uheldigvis (eller heldigvis) havde min far et tæppe med som han kunne låne hende...

Sådan indleder Kathrine C. et brev til nationen! om det vaccinekaos borgere i Region Sjælland oplevede i begyndelsen af ugen - et kaos en anden borger skrev om torsdag.

Ældre sad i timevis i busser: Region beklager

Fik en dags varsel

Kathrine mener, at den måde Roskilde Kommune – som har bevilget faren fuld pleje – behandlede ham på onsdag er ’skandaløs’ og på ingen måde i orden, og hun skriver, da hun gerne vil have, at andre slipper for samme behandling. Og at hendes far bliver behandlet bedre, når han skal have stik nummer to.

nationen! har sendt brevet til Roskilde Kommune, som stod for transporten til og fra vaccine-centret i Gadstrup og bedt dem svare på, om de er enige med datteren eller om andre Roskilde-borgere kan forvente samme oplevelse. Deres svar kan du læse nedenfor – Katrines brev fortsætter nemlig således:

- Hele processen har i øvrigt været en joke.

- Den 9. januar skriver far glad ud til familien, at nu har han fået brev i e-boks om at det er hans tur til at blive vaccineret.

Kunne ikke forstå der ikk' var ringet

- To minutter efter skriver han til os, at der på vacciner.dk ikke er tid før engang i marts, men at der står at man skal prøve hver dag, da tiderne bliver frigivet løbende.

- Han tjekker flere gange om dagen indtil d. 14/1 hvor han modtager et brev fra Roskilde Kommune om at det første brev var en fejl og at det er kommunen der skal kontakte ham mht vaccine og transport.

- I brevet skriver kommunen, at ’de nu skulle have ringet til alle’, men min far var IKKE blevet kontaktet.

- Han får kontakt til chefen for hjemmeplejen d. 19/1, der ikke kan forstå, at der ikke var ringet til ham.

Kl 15.00 skrev han om fire timers ventetid

- Hun fortæller dog, at der slet ikke ER nogen vacciner i regionen endnu, men at de skulle komme den følgende uge og at hun så vil sørge for, at der bliver ringet til ham.

- Den 2/2, altså i tirsdags, bliver han så endelig ringet op af en fra kommunen, og får at vide at han kan blive vaccineret dagen efter (altså i går) kl 11.10.

- I går kl. 15 er det at han skriver at nu har han ventet i snart 4 timer.

- Kl. 16 skriver han, at han endelig er inde hvor man bliver vaccineret.

- Kl. 17 skriver han, at han er hjemme igen, hvilket jeg tolker som, at selve vaccinationsprocessen faktisk var relativ effektiv og at det var logistikken (omkring transporten), der haltede.

Direktøren beklager

- Håber virkelig de har fået mere styr på det når han skal have 2. stik, skriver Kathrine, og kommunen skriver til nationen!, at de beklager - og har sat et opvarmet telt op:

- Det er selvfølgelig på ingen måde i orden, at nogle af vores ældste og mest sårbare borgere har oplevet at vente længe i kolde biler, når de skal vaccineres.

- Det beklager vi.

- Vi er i tæt dialog med Region Sjælland om at skabe et bedre flow igennem vaccinationscenteret, så der ikke opstår kø udenfor. Vi har en klar ambition om at oplevelsen skal være helt anderledes fremover.

Forvirrende proces - det erkender vi

- Vi må også erkende, at processen omkring indkaldelse til vaccination har været forvirrende for mange borgere.

- Det har været sværere end forudset at sikre sammenhæng fra de statslige sundhedsmyndigheder, der sendte det første brev, til regionens praktiske planlægning og kommunens dialog med borgerne.

- Samtidig har der været færre vacciner, end vi havde håbet. Derfor oplever mange borgere, at det er svært at booke tid til vaccine eller at de bliver indkaldt med meget kort varsel.

Der skal ske ændringer - jeg lover det

- Jeg forstår godt, at det opleves som bøvlet. Jeg kan fortælle, at alle knokler og gør deres bedste indenfor de rammer, vi har. Men der skal ske ændringer; det er vi helt enige om.

- Jeg lover, vi arbejder på det, skriver

- Udover en tæt dialog med Region Sjælland om at løse problemet, har Roskilde Kommune i løbet af ugen sat et telt op med gulv og varmekanoner, så der var et sted, hvor borgerne kunne vente, sørget for tæpper til de frysende borgere og været i dialog med chaufførerne, så de borgere, der led mest, kom frem i køen.