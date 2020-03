Stikkerland: Borger anmeldte p-pladsen foran Jem & Fix

- Vi rykker på næsten alle de henvendelser, vi får, og generelt set er vi jo glade for, at folk er årvågne.

- Men man skal måske også selv lige vurdere situationen, før man begynder at ringe til politiet.

Man kan være en del mennesker uden at bryde reglerne

Sådan siger politidirektør ved Nordjyllands Politi Anne Marie Roum Svendsen til TV2 Nord om de mange opmærksomme danskere, der i weekenden kontaktede ordensmagten for at få en patrulje til at rykke ud til til for eksempel byggemarkeder.

Politiet får masser af henvendelser om brud på nye regler

Dialog for at få folk til at holde afstand

Årsagen til anmelderne er, at 'det ser ud til at folk samles', og nordjyske betjente var bl.a. i Jem & Fix og Bauhaus i Hjørring, da en borger havde observeret mange biler på parkeringspladserne ved de to byggemarkeder.

- Men byggemarkederne er jo typisk store bygninger, hvor der faktisk kan være en del mennesker, uden at de overtræder de her forbud, fortsætter den nordjyske politidirektør., der også fortæller, at de tilkaldte betjente kunne konstarere, at reglerne ikke blev overttrådt.

Lidt længere sydpå var der også gang i politiets telefoner.

Må butikker og supermarkeder fortsat holde åbent? Butikker, supermarkeder og andre virksomheder i detailhandlen må holde åbent, men der stilles en række nye krav til dem om at: 1. Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. kunde. 2. Sikre, at alle medarbejdere overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. 3. Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på coronavirus/covid-19, bør isolere sig i hjemmet. 4. Opsætte informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. 5. Så vidt muligt gøre vand og sæbe og/eller håndsprit tilgængeligt for kunder og besøgende. 6. Medarbejdere skal bruge handsker ved salg af ikke-emballerede fødevarer. 7. Sikre, at lokalerne er indrettet på en måde, så kunderne kan holde behørig afstand - også i købssituationer. Indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer skal dog holde lukket for offentligheden. Det gælder dog ikke dagligvarebutikker, apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr, som ligger i f.eks. et indkøbscenter. Kilde: Coronasmitte.dk Vis mere Luk

Østjyllands Politi fik ifølge TV2 Østjylland mange mange henvendelser fra folk, der oplevede, at borgere ikke overholdt reglerne.

Stikkerland - ja, det bør det også være

- Vi var ude rigtig mange steder, hvor vi var i dialog med folk for at få dem til at holde afstand, siger vagtchef hos Østjyllands Politi Peter Hallstrøm til TV2 Østjylland.

På Facebook er der delte meningen om de mange anmeldelser:

- Det er blevet stikker land, skriver Peter J. således i en kommentar.

- Ja, og det bør det også værre, skriver Jannik J., men hvad siger du?