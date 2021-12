Stiktossede danskere: 1195 vaccinationssteder er for lidt

nationen! bliver kimet ned af danskere, der raser over at vente i telefonkø, kø på nettet eller kø foran et vaccinested. Raser du også?

- Hej.

- Jeg har prøvet at bestille en vaccinationstid, men helt ærligt, det er for bøvlet.

- Hvem gider sidde med en telefon i hånden i en halv time og vente på at den måske bliver taget.

- Og kommunen kan heller ikke hjælpe.

Kø på 300 meter - gik hjem igen

Sådan lød det i nationen!-telefonen tidligere tirsdag, da Lars ringede ind - ét af mange opkald om de køer på nettet, i telefonen og ude ved vaccinationsstederne, der er modtaget i dag. Et andet kom fra Gert, der havde bestilt vaccinetid kl. 9.40.

- Jeg skulle have tredje stik i dag og kom til vaccinationsstedet ti minutter før.

- Men der var en på mindst 300 meter, og når man er gammel og bange for at blive syg, så er det jo ikke det smarteste.

- Jeg gik hjem igen, men hvad er det en måde at behandle borgerne på, lød det fra Gert.

1194 vaccinationssteder

Flere fortæller samme historie til nationen! - og alle beder om, at der bliver skrevet om situationen, og nogle bliver stillet til ansvar. nationen! har derfor bedt Sundhedsstyrelsen svare på, hvad de tænker om situationen.

- Mere end 700.000 personer modtager invitation til revaccination i denne uge, og vi er klar over, at det kan særligt de første dage give et pres på bookingsystemet og ude på vaccinestederne.

Udvider og tilføjer

- Regionerne har over de seneste uger arbejdet på at øge vaccinekapaciteten, og de fortsætter med at udvide og tilføje ledige tider i vacciner.dk.

- Vi er glade for, at så mange følger vores anbefalinger og skynder sig at booke en tid, og vi håber på, at alle har forståelse for den store indsats som regioner, de praktiserende læger, apoteker og private vaccinefirmaer lægger i få tilbudt og vaccineret så mange personer inden for de kommende dage, skriver Sundhedsstyrelsen.

På Sundhedstyrelsens hjemmeside kan man tirsdag eftermiddag læse, at der er 1194 steder, man kan få en vaccine. Og der er tre muligheder:

1. Offentlige vaccinationscentre (med tidsbestilling via vacciner.dk)

2. Nogle praktiserende læger (du kan bestille tid hos lægen, men nogle læger tilbyder også drop-in vaccination, hvor du kan møde op uden tidsbestilling. Du kan godt vælge en anden læge end din egen praktiserende læge, når du skal vaccineres)

3. Private vaccinationscentre

Sundhedsstyrelsen skriver også at man skal have modtaget en invitation til revaccination, før man kan modtage tredje stik mod covid-19. Invitationen kommer i e-Boks eller pr. brev.

Find nærmeste vaccinationssted her

