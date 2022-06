Stiktosset: Bord ligner 'guld'

Mark og konen købte messingbord og messinglamper for et år siden. I dag er de skuffede over, at bordet stadig skinner som nyt

- Hej.

- Min kone og jeg købte en række forskellige møbler hos Ingvard Christensen. Blandt andet et Eilersen Spider-sofabord med messing-stel og tilhørende grøn marmor bordplade.

- Men.....

Nærmest plastik

- Vi kan her ét år senere konstatere, at bordstellet ikke har ’patineret’ og derfor nu står i skærende kontrast til resten af indretningen.

- Det har et ’gul-guld’, nærmest plastik udseende.

Sådan indleder Mark K. et brev til nationen! om det fine sofabord han købte for et år siden sammen med flere forskellige andre messing-sager. Men som han nu er blevet rigtig ked af, da det stadig ser skinnende nyt ud, mens de andre messing-ting har fået ilt og patina.

Min kone og jeg er forvirrede

Mark har endda testet bordets stel med en magnet, og konstateret at stellet er fremstillet af jern med en belægning på. Hans brev - som han håber andre patina-glade messingbordkunder vil læse – fortsætter nemlig således:

- Jeg ringede til Ingvard Christensen, der ikke mente, det var falsk markedsføring, selvom vi blev oplyst, at bordstellet var fremstillet i messing.

- De skulle have skrevet massiv messing, også selvom bordstellet er lavet af rør, fortalte de.

- Min kone og jeg var komplet forvirret, fordi ordren bestod af en række ting, der alle bestod af gennemgående messing, med undtagelse af sofabordsstellet.

De sku' have skrevet metalliseret messing

- Vi gik ind og googlede, og kunne se at på samtlige hjemmesider lød beskrivelsen på ’messing’ under tilvalg af bordstel, hvor de i stedet skulle have skrevet ’messing metalliseret’, som bl.a. PH gør det, med deres lamper, skriver Mark, der også har kontaktet producenten, Eilersen, der fortæller, at de ingen reklamationer har fået i de årtier sofabordet er blevet solgt.

Patineret messing vs metalliseret messing. Privatfoto

Han har ret - ingen tvivl

nationen! har derfor bedt Ingvard Christensen om at svare på, hvad de synes om et messingstel, der ikke bliver patineret. Og om de er parat til at tage bordet retur – og det svarer de på sådan her:

- Er helt enig i at beskrivelsen ’messing metalliseret’ havde været langt mere retvisende at Eilersen havde skrevet dette, derom hersker der ingen tvivl.

- Vi kan desværre ikke få bordet til at patinere som de øvrige varer der er købt, men tager naturligvis gerne bordet tilbage, der skal blot tages kontakt til butikken eller til undertegnede.

Normalprisen er 10.200 kr

- Fremsendte bilag er en ordrebekræftelse på det samlede køb af sofabordet samt andre varer, det samlede beløb udgør´ kr. 58.000 kroner. Sofabordet udgør´ heraf kr. 7500 kroner,

- Normalpris på bordet hos os er kr. 10.200, kunden har givet kr. 7500 kr., skriver Anders Bonde, direktør, til nationen!, men hvad tænker du?