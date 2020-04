Stiktosset: HELE BREVET ER SKREVET I CAPSLOCK

Pludselig blev det for meget, da Simon læste brevet fra Udbetaling Danmark. For hvorfor skal de skrive med capslock- og ’skrige’ til ham?

- Kan nogen huske dengang, at det, at snakke venligt med systemet var en god ide?

- Så prøv at se hvordan Udbetaling Danmark skriver til mig, da jeg betaler sidste afdrag.

Jeg har opført mig pænt

Sådan indleder Simon M et brev til nationen! om at kommunikere pænt med hinanden – og føle sig ’skreget’ til, når folk eller myndigheder bruger store bogstaver, det såkaldte CAPSLOCK.

Brevet til Simon handlede endda om, at han skulle betale det allersidste afdrag på en skattegæld på cirka 10.000, som opstod for fem år siden, da hans bank glemte at indberette en aktieindtægt.

Og han synes han har opført sig pænt og betalt til tiden hver eneste gang. Hans brev – som bliver kommenterer nedenfor - fortsætter derfor således:

Synes skrankepaverne kommunikerer ringe

- Jeg har ikke tjekket om de i samtlige beskeder til mig, skriger efter mig, men, når man ikke finder sig i nogen civil ulydighed på f. eks Jobcentret, så synes jeg godt nok, at det er ringe kommunikation fra de kære skrankepaver.

- Og hvis de ikke ved, hvad caps-lock er, så skal nogen jo hjælpe dem.

- Jeg synes det er ringe kvalitet af et servicebrev om en endt aftale, skriver Simon, der har formuleret dette ’svar’ til UD:

DE KAN FAKTISK RENDE MIG I RØVEN

- 'NÅR UDBETALING DANMARK SKRIVER SÅDAN TIL MIG VED SIDSTE BETALING AF EN GÆLD, DER FAKTISK IKKE VAR MIN SKYLD OG DE ER SNUBLET I CAPS LOCK TASTEN, SÅ BLIVER JEG SGU LIDT SUR.

- DE KAN FAKTISK RENDE MIG I RØVEN OG TAGE ENDNU ET INKLUDERENDE KURSUS ELLER HVAD DE SYNES, DER SKAL TIL FOR AT LÆRE AT SNAKKE PÆNT TIL DERES "KUNDER"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- JESUS! NÅ!'

Udbetaling Danmark: Det er ikke os der bruger CAPSLOCK

nationen! har bedt Udbetaling Danmark svare på, hvem der har bestemt at der skal skrives med CAPSLOCK til borgerne. Og hvad denne ansvarlige person, synes/tænker om folk, der konsekvent har sat capslock til.

De fortæller, at der i dette tilfælde er tale om borgerens BS-oversigt (Betalingsservice), og at her bliver alt skrevet med store bogstaver – dvs. også meddelelser fra vandværket, fitness-centret, kreditforening, og hvad der ellers trækkes over BS.

Men Udbetaling Danmark oplyser samtidig, at den tekst Udbetaling Danmark leverer til BS (Betalingsservice), IKKE er skrevet med Capslock/versaler, men med almindelige skrifttyper (store/små bogstaver).

Det er Betalingsservice

BS konverterer så til versaler på deres udskrift til kunden. Og derfor har nationen! sendt spørgsmålene videre til Nets, der står for Betalingsservice. Og Lars Asger Petersen, der er direktør på betalingsområdet og ansvarlig for Betalingsservice, vil meget gerne svare:



Hvorfor skriver i kun med stort?

- Siden Betalingsservice kom til verden i 1974 har teksten på oversigterne været skrevet som en slags 'maskinel' tekst i samme format.

- Vi har tidligere undersøgt muligheden for i stedet at formidle teksten i store og små bogstaver.

- De tekster, vi modtager fra vores kunder, indleveres imidlertid i forskellige formater, hvilket kan give et lidt rodet billede for modtageren.

- Vi har derfor valgt at fastholde fremgangsmåden for at sikre et ensartet og præsentabelt format.

Hvad tænker du selv om folk, der bruger 'capslock'?

- Jeg kan godt genkende oplevelsen af, at en besked i en mail eller SMS skrevet i versaler kan opleves som råbende.

- Vi har dog ikke hidtil oplevet, at måden vi præsenterer vores BS oversigter på opfattes på denne måde.

- Men det er naturligvis beklageligt, hvis en af jeres læsere har oplevet dette negativt.

Bruger du selv caps-lock, når du vil udtrykke noget specielt?

- Jeg prøver, når jeg selv skriver til folk, at være meget opmærksom på, at tekst i versaler kan opleves, som om man hæver stemmen.

- Så vi vil BESTEMT TAGE DETTE MED SOM EN OVERVEJELSE i vores videre optimering og udvikling af Betalingsservice, slutter direktøren med et smiley, men hvad tænker du?