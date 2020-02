Stiktosset på Fullrate: Som kunde er man fucked

- Jeg har ringet til FULLRATE, da jeg har opbrugt min data på mit mobilabonnement.

- Ifølge ’Oliver’ i kundeservice får de 5-8 opkald om dagen fra kunder, som ikke kan bruge f.eks. P-app, fordi deres data er opbrugt.

- Men i dette år 2020 kan man IKKE købe data hos landets største teleudbyder, HVIS man har opbrugt data på sit abonnement.

- Prøv at se den fantastiske besked man modtager. Den konstaterer køligt at man som kunde er FUCKED!

Hvad med bank, parkering og vejret?

Sådan indleder Niels H et brev til nationen! om at være mobiletelefon-ejer og have et abonnement med data-loft. Niels synes det er helt utroligt, at han ikke kan få lov til at tilkøbe mere data, når han nu i denne måned har brug for mere. Og han vil gerne høre, om han er den eneste, der synes det. Hans brev – som Fullrate svarer på nedenfor – fortsætter nemlig således:

- Nu er jeg ikke den store skriver, men jeg er sikker på, at du (kære læser) godt kan gennemskue konsekvenserne for tusinder af mennesker, der skal tjekke bank, vejr, nyheder, mail, parkere osv med deres mobil, men som ikke kan, fordi der ikke findes nogen løsning fra udbyder andet end ’det kan vi ikke gøre noget ved’.

- Det er latterligt og en total monopol-reaktion – hvor alle kunderne bliver gidsler, skriver Niels H, men Fullrate svarer, at Niels sådan set bare kan skifte abonnement:

Nye muligheder i Yousee

- Når man som kunde i Fullrate har brugt alt data i sit abonnement, kan man skifte til et abonnement med større datamængde, end det man netop har opbrugt.

- Hvis man vælger at skifte til et andet abonnement, har man adgang til mere data inden for en time.

- I løbet af 2020 bliver Fullrate en del af YouSee, og allerede i næste uge flyttes de første mobilkunder fra Fullrate til YouSee.

Her kan man købe ekstra data

- Her kan Niels Kristian og andre dataglade Fullrate-kunder glæde sig over, at de får mulighed for at købe endnu større datapakker, f.eks. har YouSee et mobilabonnement med fri data.

- Hos YouSee er der også mulighed for at tilkøbe ekstra data, når man har brugt den data, der er inkluderet i pakken, skriver Fullrate, men hvad siger du?