Stiktosset: Tjekkede endda rengøringsdamens flaske

- Hej.

- Vi udlejer vores sommerhus i Saltum Strand fra juni til september gennem Sol og Strand i Blokhus. Desværre er der igen i år en meget dårlig rengøring.

- Men det der virkelig har chokeret os er, at vi, fordi de ikke var færdig med at skubbe rundt på skidtet efter gæster i vores hus, opdagede, at de ikke bruger sprit til at spritte af med.

- Vi spurgte dem direkte og svaret var 'nej, vi bruger bare almindelig GLASRENS'

- I øvrigt var de ikke i nærheden af de overflader de skulle forestille at 'spritte' af.

Jeg tjekkede flasken - og det var IKKE sprit

Sådan lyder de første linjer i et brev nationen! har modtaget fra Dorthe B – et brev om forskellen på rengøring og afspritning.

nationen! har bedt Sol og Strand om at kommentere brevet og forklare, hvad de selv mener med ordet 'desinfektion' - deres svar kan du læse nedenfor. Dorthes brev fortsætter nemlig således:

- Da vi afleverede vores hus rengjort og afsprittet i sprit spurgte vi direkte bureauchefen ang. afspritning og Covid 19, og blev forsikret om, at alt hvad der skulle sprittes af, blev sprittet og at de havde købt sprit ind til formålet.

Så jeg har opsagt samarbejdet

- Jeg ved at de bare kan sige, at de har hældt sprit over i glasrens flasker, men det tjekkede jeg og det var ikke sprit, der var i flasken.

- Jeg har skrevet en klage til Sol og Strand og i øvrigt også opsagt samarbejdet med dem, skriver Dorthe B, der også har sendt dette uddrag fra Sol Og Strands hjemmeside med:

Sol og Strand følger udviklingen af covid-19 tæt Vi passer på jer og hinanden - og tager situationen alvorligt Sol og Strand følger udviklingen af covid-19 tæt, og vores højeste prioritet er vores gæsters, husejeres og medarbejderes sikkerhed og sundhed. Vi følger alle retningslinjer fra de danske myndigheder og håber, ligesom alle andre i denne verden, at corona-situationen kommer under kontrol. For at hindre spredning af den smitsomme virus har vi indført en række særlige procedurer, som vi alle efterlever. Der er indført skærpet og udvidet rengøring af alle feriehuse, og Sundhedsstyrelsens råd om rengøring af særlige udsatte områder følges nøje. Her har vi særlig opmærksomhed på desinfektion af overflader, dørhåndtag, greb på skabe, ovn og køleskab etc. Vi kræver, at alle medarbejdere følger Sundhedsstyrelsens råd om omfattende håndhygiejne. Vi sikrer, at håndsprit er tilgængeligt på alle bureauer for både gæster og medarbejdere. På vores bureauer er der indført udvidede rengøringsprocedurer herunder desinfektion af håndtag, tastaturer, kortterminaler etc., og det tilstræbes at nøgleudlevering, i det omfang det er muligt, foregår uden menneskelig kontakt. Der er opsat afmærkninger for at sikre, at der holdes afstand mellem gæsterne, der kommer på bureauerne. Medarbejdere, der viser de mindste tegn på sygdom, bliver sendt hjem. Vi kræver, at håndværkere og andre, der har brug for at komme i kontakt med vores husejere og feriegæster, efterlever rådene om hygiejne. Vi vil så gerne tage godt imod vores gæster, men fremover sker det på behørig afstand og med et endnu mere varmt blik i øjnene. Kilde: Sol og Strand Vis mere Luk

Vi følger Sundhedsstyrelsens råd

nationen! har spurgt bureauet, hvordan de desinficerer og de har sendt dette svar:

- Vi kan desværre ikke kommentere den konkrete sag i detaljer.

- Samarbejdet med den pågældende husejer er opsagt efter gensidig aftale, hvilket vi har skriftlig dokumentation på.

- Sikkerheden for vores gæster, medarbejdere og husejere er afgørende for os. Siden marts - hvor covid-19 blev en realitet - har vi indført udvidede retningslinjer for rengøring, som er vedhæftet i denne mail.

Bruger sprit eller vand og sæbe

- Disse retningslinjer er alle vores servicemedarbejdere bekendte med, og som det fremgår heraf, følger vi Sundhedsstyrelsens råd om rengøring af særligt udsatte områder.

- I overensstemmelse med deres anvisninger benytter vi desinfektion (se billedet nedenfor) eller vand og sæbe i forbindelse med rengøring af områder, der er særligt udsatte i forhold til coronasmitte.

Men vi kan ikke undgå fejl

- Vores servicemedarbejdere anvender også glasrens i forbindelse med deres rengøringsopgaver – dette anvender vi til rengøring af blandt andet spejle, vinduer og fjernsyn.

- Vi ansætter op til højsæsonen omkring 1200 servicemedarbejdere - der foregår en oplæring af alle, og vi forsøger at klæde alle på til at varetage opgaven med rengøringen bedst muligt.

- I løbet af en travl sommersæson med mange ankomster, kan vi dog ikke undgå, at der kan ske misforståelser eller fejl.

- I tilfælde heraf, er det vores vigtigste opgave at sikre, at vi får løst problemet, for vi ønsker naturligvis, at gæsterne får en god ferie, og at vi har et godt og tillidsfuldt samarbejde med vores husejere, skriver Sol og Strand, men hvad tænker du?