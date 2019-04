Stinkbombe rammer rådhuset i Kalundborg

- Det lugter af rådne æg og man får kvalme, og hvor er det fedt at kommunen nu - langt om længe - også har forstået det.

- Det kan jo ikke være rigtigt at vi beboere skal leve i sådan en hørm.

- Og jeg håber så meget at politiet finder ud af, at det er ulovligt.

Der lugter

Sådan lyder det fra Kalundborg-boen Lars K, der jubler over at de mange klager over byens biogas-anlæg, han har været med til at sende til kommunen, nu ser ud til få effekt:

- Vi kan bare konstatere, at virksomheden ikke har levet op til at give ordentlig information til naboerne, når der lugter, og at den ikke har levet op til kravene i rapporten om, at der ikke må være lugtgener.

- Det er vi slet ikke tilfredse med, siger Jakob Beck Jensen, der er udvalgsformand til sn.dk, og næste skridt er ifølge avisen, at Kalundborg Kommune som tilsynsmyndighed udarbejder politianmeldelsen.

Vi skal have det stoppet

Borgere i Holbæk og Esbjerg er pt også på barikaderne i protest over planer om biogasanlæg, og dem har Lars stor forståelse for:

- Jeg håber da at de byer, der også er ved at få biogasanlæg, ser hvad der sker nu. Vi skal have det stoppet, siger Lars, men hvad siger du?

