Stinker: Skidt nyt for Putin

- Vi har været heldige med nogle af vores disponeringer, og at vi har indgået fastprisaftaler på det rette tidspunkt.

- Jeg vil tro, at en tredjedel af resultatet er på baggrund af værdien af fastprisaftalerne, mens de resterende to tredjedele er skabt af de høje gaspriser.

Fik 14 milliarder: Medarbejdere får bonus

Kan levere gas til hele Danmark

Sådan siger svineproducent Daniel Overgaard Pedersen, der også er direktør for biogasselskabet Agri Energy Vrå/BB Biogas til mediet Agriwatch om de 50,9 millioner kroner, firmaet fik i overskud i 2022. Et overskud, der var mere end dobbelt så stort som det i 2021 (21,1 mio kr).

Firmaet vil gerne udvide produktionen og ser man på de mængder gas, de danske biogasanlæg producerer efterhånden, er det skidt nyt for Putin.

Forrige lørdag kunne gylle-gassen nemlig forsyne hele Danmark med gas. På Biogas.dk - som følger produktion og forbrug - kan man se, at der endda blev lavet nok til at eksportere eller til at gemme på et af de store gas-lagre.

Skader Putin og gavner samfundsøkonomien

- For hver kubikmeter fossil gas, vi fortrænger ved at erstatte den med biogas, bevæger vi os tættere på at indfri vores klimamål.

- Samtidig gør vi os fri af afhængigheden af Putins sorte naturgas og gavner samfundsøkonomien, sagde klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard i januar, da han lancerede en check på trekvart milliard kroner, som Danmark nu bruger på at opgradere gasnettet, så der bliver plads til at sende mere biogas fra biogasanlæggene til kunderne.

Måtte brænde gas af i Jylland

- Lørdag (15. juli) leverede biogas-anlæggene 102 procent af gasforbruget.

- Søndag (16. juli) ville det have været højere, men Energinets kompressorer var ikke klar.

- Så søndag måtte de jyske anlæg tænde faklerne og brænde gassen af.

- Skuffende når vi kunne dække 100 procent plus lægge på lager, skriver Frank fra Biogas Danmark til nationen!.

Danmarks egen naturgasproduktion fra Nordsøen forventes at komme i fuld gang igen til vinter, og den dækker i forvejen hele det danske forbrug, så hvad siger du?