Stod i Netto-kø med propfyldt vogn: Så blev jeg hentet over til en nyåbnet kasse

Kassedamen i Netto sørgede for, at dem der havde ventet kom til først, da der blev åbnet en ny kasse. Og derfor mente en kunde, at hun var Danmarks sødeste kassedame

- Jeg har bestemt mange søde kassemedarbejdere herhjemme i Jylland hvor jeg bor, men min nominering må falde på en ung pige i det københavnske.

- Når jeg er i København på besøg, handler jeg omtrent altid i Netto, således også i fredags, hvor jeg først fik venlig og smilende hjælp til at finde både dette og hint af denne unge dame med langt lyst og krøllet hår, som jeg også mange gange tidligere har bemærket under mine ture i denne Netto.

Se også: Snydt i køen: Blev overhalet bagfra da de åbnede en kasse til

Kassedamen sørgede for at køen var retfærdig

Sådan lød de første sætninger i en af de 446 indstillinger ugebladet Hjemmet modtog sidste år, da bad kunderne om at fortælle, hvem der havde fortjent titlen som Årets kassedame. Brevet fortsatte således:

- Da jeg kom til kassen...... bag en kæmpe vognfuld varer, blev jeg venligt hentet over til den nyåbnede kasse af selvsamme søde dame, der venligt, men bestemt, sørgede for at køen gik retfærdigt til.

Jyder er mere diciplinerede

- Sådanne oplevelser redder min dag i det fortravlede København, hvor jeg ikke oplever samme disciplin blandt kunder, der oftest kun tænker på sig selv, som jeg gør hjemme i Jylland.

Kassedamen med retfærdighedssans og langt lyst krøllet hår vandt ikke, men måske hun bliver nomineret igen, for Hjemmet er parat med 20.000 kr igen i år - man skal bare maile til dem her, og fortælle, hvem, der er Danmarks sødeste kassedame og hvorfor:

- Rigtig mange mennesker har fine fortællinger om, hvorfor netop deres kassedame fortjener særlig opmærksomhed.

Alle der kender en sød kassedamen

- Så alle, der kender en kassedame, der betyder noget særligt for dem, må endelig sørge for at fortælle os historien og indstille vedkommende, lyder opfordringen fra chefredaktør på Hjemmet Marianne Gram.



Du kan sende mail til Hjemmet her.