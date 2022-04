Støjberg indrømmer: Mente det ikke

- Sådan, Inger.

- Dejligt du (endelig) har set lyset i forhold til EU.

Det bliver et nej

Sådan skriver Mads L. i en af de 286 kommentarer, der er skrevet på Inger Støjbergs Facebook-profil om at hun nu har meldt sig under 'nej'-fanerne til den kommende afstemning om det danske forbehold over for EUs forsvarssamarbejde.

I en video på Inger.dk uddyber hun sin EU-modstand - og afslører, at hun IKKE mente mange af de EU-positive synspunkter hun kom med i sin tid som medlem af Venstre.

- Jeg kommer til at stemme nej.

- Og det gør jeg fordi jeg mener at vi skal have mindre EU - og ikke mere.

- Jeg mener at EU har bevæget sig hen og blevet et alt for stort monstrun.

Det er jo EF

- Vendepunktet i Europa var, da vi begyndte at handle med hinanden - og det er jo EF.

- Og det kan jeg ligeså godt sige, det er det jeg drømmer mig tilbage til.

- Da man ikke bestemte alt muligt fra Bruxelles, siger Støjberg i video-klippet på Facebook, der pt har fået mere end 1800 likes:

Der røg min stemme

- Du er fantastisk Inger. Lige mine ord

- Alle troede du var som Venstre-folk mest, men heldigvis er du en ægte dansker og gør som vi alle bør gøre, skriver Jan-Erik M, der også vil stemme nej. Flere er dog pænt rystede over at den tidligere Venstre-minister springer ud som EU-modstander:

- Der røg min stemme kære Inger.

- Trist. nu har du ellers været min yndlings politiker i mange år.

- Vi skal hverken ha mere eller mindre EU. Vi skal bare have EU...uden undtagelser.

- EU skal moderniseres og slankes, men EU skal bevares, skriver Esben H., men hvad tænker du?