Støjbergs restaurant-rekord: 82.000 kr

En borger er parat til at betale 82.000 plus auktionsgebyr på 22,5 procent - for en middag med integrationsministeren. Hun er forresten single.

- Det er rekord.

Sådan lyder det fra en glad Stig Fog, fundraising og kommunikation, Danmarks Indsamling, om det voldsomme beløb en borger punger ud med for en middag inklusiv drikkevarer på Restaurant Lumskebugten i København sammen med integrationsminister Inger Støjberg.

Vi får også gebyret

Hammerslaget endte på 82.000 kr, som altså ryger direkte i Danmarks Indsamlingens kasse, men glæden i Danmarks Indsamlingen tælleapparat over gavmildheden stopper ikke her:

- Og så skal du lægge 22,5 % oveni, som vi også får, skriver Stig Fog til nationen! Den samlede pris lander dermed på 100.450 kroner.

Lykketoft fik førsteplads for fire år siden

Inger Støjberg kostede 17.400 kr i 2016, hvor hun måtte nøjes med en fjerde-plads på auktions-listen. Dengang toppede Mogens Lykketoft med 44.500 kr, men hvor Inger Støjberg er steget i pris, så er Lykketoft nu nede i 5145 kroner.

Du kan se hele listen over de populæreste hammerslag over politiker-måltider her. Og nedenfor kan du skrive, hvorfor du tror at et måltid mad med Inger Støjberg bliver ved med at sige i pris.

En dag på nationen! indbragte 800 kr

Søren Pape og de konservative vælgere kan iøvrigt notere sig at han kunne bidrage med 14.000 kroner plus gebyr, Morten Østergaard gik for 18.000 kroner, mens en middag med Alternativets leder Uffe Elbæk opnåede hammerslag på 3.200 kroner.

Pernillle Skipper, som i 2018 fik en borger til at slippe 17.773 kr, er faldet voldsomt i pris i 2019. Hun gik for 8085 i år.

Helt tilbage på listen over de mest indbringende indsamlings-auktioner - dog ikke allerbagerst og billigst - ligger iøvrigt en dag på nationen! Den oplevelse er der en borger, der vil betale 800 kr for. Men vi skulle nok have skrevet, at det var med frokost.

