Støttekaos igen: NemID kokser

- Totalt kaos

- Vi havde nr. 246 og kom ind, og efter vi trykkede på gem, så skulle vi verificere med NemID igen.

- Og her kører den bare ring og kommer ikke videre



Umuligt at logge ind

Sådan skriver Kenneth C i en af de mails, Ekstra Bladet har modtaget om den ansøgnings-runde til energimillioner, der åbnede kl. 10. Og Kenneth - der faktisk er it-speciallst - er ikke den eneste, der er utilfreds med at chancen for at få støtte nu ser ud til være væk:

Om Bygningspuljen Bygningspuljen er blevet til på baggrund af energiaftalen 2018, klimaaftalen for energi og industri mv. 2020 og finansloven 2021. Der er afsat i alt 2,5 milliarder kroner til puljen i perioden 2020-2026. Målet er at energioptimere boliger, så Danmark kan reducere sit samlede CO2-udslip frem mod 2030. Puljen er især målrettet at konvertere elvarme samt olie-, gas- og biokedler til varmepumper. Således er 60 procent af puljen afsat til det formål. Ud over skift til varmepumper kan ansøgere blandt andet søge om støtte til energioptimering af klimaskærmen på boligen, altså eksempelvis vinduer, døre og isolering af tag eller sokkel. Man kan ikke søge støtte til et projekt, der allerede er påbegyndt, hvorfor man altså skal afvente svar på ansøgningen, inden man begynder projektet. Vis mere Vis mindre

- Det er helt umuligt at logge ind. Jeg er kommet gennem køen, men hver gang jeg taster NemID ind, bliver jeg bare mødt med endnu en opfordring om at taste NemID ind.

- Har gjort det ca. 100 gange nu på to forskellige computere, skriver Hannah N og W oplever samme problem:

- Fik lavt nummer. Var nr. 35 efter ca. et minut.

- Kan ikke komme videre end NemID. Den går tilbage til NemID i stedet for at lukke op.

- Nu er jeg over de 30 min. og har ikke ret til at komme ind, skriver W.

Ved sidste runde, der fandt sted 7. april 2021 endte mange danskere i et kæmpe kø-kaos. Det viste sig nemlig, at ansøgere kunne stille sig i kø i timevis i et digitalt venteværelse før den officielle åbning.

Derfor ventede flere tusinde forgæves i mange timer, og de 250 millioner, der var afsat i foråret, forsvandt på 13 timer.

Nyt kø-system

I denne omgang har Energistyrelsen forsøgt at rette op på sidste rundes kaos ved at lave et nyt køsystem.

Fra kl. 9 kunne man logge ind i et digitalt venteværelse, og kl. 10 - da selve Bygningspuljen åbnede - fik alle fra det digitale venteværelse en vilkårlig plads i køen. Men nu er det hele altså sat på pause:

Nets: Nedsat fremkommelighed

Hos Nets - der står for NemID - knokler man lige nu på at få løst problemet:

- Vi oplever desværre nedsat fremkommelighed på NemID, og vi arbejder på at få det løst hurtigst muligt, skriver pressechefen til nationen!, men hvad tænker du?

Du kan følge med i driftforstyrrelserne på NemID her.