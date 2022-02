Støvsugede - og så var smykkeskrin væk

- Hej.

- Jeg vil gerne komme med en advarsel til alle ældre, der får hjælp i hjemmet.

- Jeg har nemlig mistet mit smykkeskrin med guldsmykker, ørestikker, halskæder af hvidguld og armbåndsur med diamanter.

- Og jeg mener det er hjemmehjælperen, der har taget det.

Mine smykker stod i skabet i soveværelset

Sådan lyder det fra Lilly S., der har kontaktet nationen! adskillige gange for at få sat fokus på, hvad der kan ske, når man lukker fremmede mennesker ind i sit hjem. For Lilly føler ikke, at kommunen eller politiet tager hendes smykkeproblem seriøst.

Lilly - som langtfra er den eneste plejekrævende pensionist, der gennem tiden har kontaktet nationen! fordi de mener, at de er blevet bestjålet - har opgivet at få sine smykker igen, men hun håber at andre ældre mennesker vil læse med. Hende brev – som nationen! har bedt Lillys kommune om at kommentere – fortsætter nemlig således:

Og dagen før var der blevet støvsuget

- Mine smykker stod i et skab i soveværelset, det skab jeg har tøj og undertøj og strømper i.

- Når jeg klæder mig på om morgenen, så kigger jeg altid på det skrin, og mindes mit liv….

- Men d 12. august om morgenen var det væk.

- Dagen før havde hjemmehjælperen støvsuget i det hjørne, hvor skabet står.

- Men kommunen siger de ikke kan gøre noget, og når jeg ringer til politiet, ja så siger de, at de heller ikke kan gøre noget.

- Jeg vil mene, at der nok var for 30.000 kr – alene uret kostede 20.000 kr, lyder det fra Lilly.

Politiet bliver altid inddraget

nationen! har spurgt kommunen, hvor ofte borgere mener, at de er blevet bestjålet af plejepersonale? Og om nogen har mistet jobbet, fordi de bliver beskyldt for at stjæle hos borgerne? Og det svarer kommunen på sådan her:

- Det er ekstremt sjældent, at borgere mistænker medarbejdere for tyverier.

- Når det i disse meget sjældne tilfælde sker, inddrager vi altid politiet og overlader efterforskningen til dem, da alt andet fører til en helt urimelig mistænkeliggørelse af en meget stor gruppe medarbejdere, som gør det, der er kernen i jobbet: At komme i folks hjem for at hjælpe dem, skriver kommunen, men hvad mener du?