Stolede på Falcks test: Tak for lort

- Vores situation herhjemme er forfærdelig.

- Jeg er nødt til at være isoleret på et værelse sammen med min store søn på seks, som er nu er testet positiv. Og min søn på 10 måneder, som er negativ.

- Jeg er tvunget, til at være isoleret med ham også, da der ikke er nogle til at passe ham.

- Jeg er også positiv.

- Så nu risikere jeg også, at han bliver smittet.

Sådan indleder JM en ny mail til nationen! om at være smittet med corona - efter at være blevet test negativ i en af de betalingstest, Falck har gennemført før myndighederne lavede en aftale om grati lyntest.

Falck har testet 100.000: Så galt kan det gå

Vi har gået rundt med en smittet person i fem dage

JM, hendes mand og svigermor gik nemlig til Falck for 11 dage siden og fik tre negative test. Svigermoderen havde samme dag fået foretaget en 'langsom'-test på hospitalet, men tjekkede ikke resultatet, da de jo havde fået negativt svar fra Falck. Fem dage senere ringede hospitalet, og fortalte at svigermor var positiv. Og det rystede JM:

- Så dvs . vi har gået rundt med en positiv, person, da svigermor bor hos os. Og vi har to små børn.

- Det var jo pga af børnene, at vi brugte pengene hos Falck, fordi vi var bekymrede og gerne ville have hurtigt svar.

- Og så ender der med at man selv bliver smittet, skriver JM til nationen!, for torsdag i sidste uge, viste det sig at hun og det ene barn er blevet smittet.

Da svigermor havde fået at vide at hun var positiv gik hele familien nemlig til test hos det offentlige, og det er resultatet af dem - to positive - der nu har sent hende i selvisolation:

To smittede og en på seks måneder der ikke er smittet

Efter de negative test hos Falck, gik familien til test hos det offentlige.

- Det er forfærdeligt.

- Både min store søn, og jeg skal gå rundt inde på værelset - med mundbind.

- Og spritte hænde hele tiden for at prøve og forebygge, at den lille bliver smittet.

- Hvilket er meget svært! Jeg er meget frustreret.

Tak for lort Falck

- Tak for lort Falck, skriver JM, der prøvede at klage til Falck og bad om at få pengene retur.

De tre test, inklusiv den forkerte, kostede ialt 900 kr, men Falck har afvist at svare på spørgsmål om pengene. Om det forkerte resultat svarede Falck således:

Falck: Vi oplever det sjældent

- Det er ærgerlig situation, som kan opstå, men vi oplever det sjældent. Alle former for tests kan give forkert resultat.

- Vi benytter tests fra nogle af verdens største sundhedsvirksomheder, der lover sensitivitet på mere end 93%.

- Det er en højt sikkerhed, men nogle test kan give forkert svar.

- Sandsynligheden er lille, men den er der.

Tag altid udgangspunkt i den negative test

- Vi har i den seneste måned testet flere end 100.000 danskere med antigentest og fundet en lige så høj andel af smittede, som man har fundet i 'de hvide telte'.

- Vi skal alle sammen passe på og følge de gode leveregler, som myndighederne råder os til.

- Står man med en positiv og en negativ test, så tag altid udgangspunkt i den positive test og betragt dig selv som smittet med corona, skriver Kaspar Bach Habersaat, der er Vice President Global Branding & Communications i Falck, men hvad tænker du?