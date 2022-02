Stolt Putin: Optræder i Danmark i aften

- Din strålende individualitet og ekstraordinære virtuositet, den sjældne skønhed og tonalitet i din stemme og dine karismatiske præstationer erobrer det mest sofistikerede publikum og beundres af millioner af mennesker over hele verden.

Fast borgerlig holdning

- Rusland sætter en ære i dig som udsending for den russiske vokalskole, en unik sangerinde, der opnåede ubetinget anerkendelse blandt professionelle.

- Du er i stand til at omsætte din kraftfulde musikalske gave til operamesterværker på verdens anerkendte scener, mens du forbliver en åben, charmerende og venlig person med en opløftende personlighed og en fast borgerlig holdning.

Utroligt

Sådan skrev Vladimir Putin til operasangerinden Anna Netrebko i september, da hun havde fødselsdag. Anna har optrådt flere gange for Putin - og hun har også for år tilbage støttet kulturen i de separatist-styrede områder i Ukraine. Og det har fået flere til at kritisere Musikhuset:

- Det er utroligt, at de ikke aflyser, siger Leif H. i nationen!-telefonen i dag med henvisning til, at Rusland lige nu møder sanktioner fra mange lande. Og på Musikhusets Facebook-profil har Sune A. fået 14 likes for at skrive sådan her:

- Jeg håber, at andre med hang til at protestere møder op fredag aften, når Musikhuset lægger hus til koncert med den russiske separatiststøtte og sopranstjerne Anna Netrebko, som i 2014 donerede 1 mio. rubler til separatistledelsen i Østukraine og ved samme lejlighed poserede med separatisternes flag.

Sikke en timing

- Sidste år fik hun en personlig hilsen fra Putin som tak for indsatsen. Det er exceptionelt dårlig timing at afholde en stor gallakoncert med hende og Aarhus Symfoniorkester dagen efter invasionen, skriver Sune A.

Nationen! har spurgt Musikhuset, hvad de siger siger til kritikken. De er endnu ikke vendt retur, men på mediet Kulturmonitors Twitter-profil lyder det sådan her fra Musikhusets kunstneriske chef, Jeppe Uggerhøj:

- Vi har slet ikke tænkt eller set på hendes holdninger til det ene eller det andet.

- Det er kun set ud fra en kunstnerisk vurdering, at hun står her i Musikhuset Aarhus, siger han.