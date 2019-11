Stonna tager 'kontanthjælp' bogstaveligt: Giv mig kontanter

- Jeg flyttede til Assens den 10.6 2019 fra Svendborg kommune.

- Da jeg er blevet hacket 33 gange, vil jeg ikke have en konto.

- Det stoler jeg ikke på, og det fungerede fint i Svendborg.

- Jeg skulle bare ringe til Borgerservice, og booke en tid, og så kunne jeg komme op hente mine penge.

- Men Assens Kommune ville fra start af ikke give mig mine penge kontant, så nu har jeg levet af mine forældres opsparing i fem måneder.

Der er langt til banken

Sådan indleder Stonna K et brev til nationen! om at være bange for at blive hacket for 34. gang, og have en kommune, der vil bestemme, hvordan de vil hjælpe hende. Stonna er lige nu i så store økonomiske problemer, at hun mister sin bolig, hvis hun ikke betale husleje inden på mandag d. 1. december.

Og hun er også træt at leve af forældrenes penge. Hendes brev – som Assens kommune har fået mulighed for at kommentere – fortsætter nemlig således:

Skal hæve i tre omgange

- Hvis jeg skal gøre som Assens beder mig om – og få en konto – så skal jeg bruge en masse penge på transport til en bank, der har kontanter.

- Den ligger 40 km væk, og jeg skal hæve i tre omgange for at få alle mine penge.

- Det koster for resten 40 kr pr hævning, og fordi jeg ikke selv kan køre pga af et trafikuheld for et år siden, skal jeg bruge mine flexture på at hæve penge. (Ekstra Bladet skrev faktisk om trafikuheldet)

Se også: Troede Stonna var død: - Sgu fanden er jeg ej!

- Jeg synes det for dårligt, skriver Stonna, der faktisk mangler pengene her og nu, da hun skal betale husleje på mandag.

Assens Kommune har ikke reageret på den mail, nationen! sendte tirsdag - og onsdag sad kommunens kommuinikationskoordinator i lukket møde.