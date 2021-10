Stop: I ødelægger stemningen

Når det danske landshold scorer på hjemmebanen, så skruer dj'en op for 80'er-klassikeren 'Re-Sepp-Ten'. Det synes John er en skam - han vil hellere høre tilskuerne juble

- Tak for en fantastisk aften i Parken.

- Hold da kæft, det var fedt!!!

Sådan skrev Jesper N. i en af de hundredevis, hvis ikke tusindvis af begejstrede kommentarer, der tikkede ind på DBU's Facebook-profil efter 2-0-sejren over Skotland og 5-0-sejren over Israel i september.

Fuldstændig magisk

- Fantastisk kamp med et landshold og en træner, som endelig kan spille god fodbold og samle Danmark, skrev Søren J., og Emil S. bruget ordet magisk:

- Det var en fuldstændig magisk aften i Parken, skrev Emil.

Men please stop med at spille musik

Men nationens! Arne V. sad derhjemmne og så med, og han syntes, musikken, der brager ud over Parken, når landsholdet scorer, nærmest ødelægger oplevelsen. Og den kritik har DBU's Facebook-ven John B. både sat ord og høstet likes (25 stk.) på:

- Fantastisk aften - men også en bøn til DBU.

- Please, stop med at spille musik efter en scoring.

- Lige der i jubelbrølet bliver 35.000 til én person - og så skal det overdøves af musik, så vi ikke kan høre jubelbrølet.

Det er helt unødvendigt

- Det er en skam og helt unødvendigt, for folk jubler helt vildt, skriver John, og nationen! har derfor bedt Parken om at svare på, hvorfor der skal spilles musik efter en scoring? Men Parken henviser til DBU, der svarer sådan her:

- Herrelandsholdets fankoordinator vælger fodbold- og landsholdssange sammen med den dj, der styrer musikken.

Og DBU's fankoordinator uddyber sådan her:

Fankoordinator: Før min tid

- Det er desværre lang før min tid, at 'Re-Sepp-Ten' blev valgt som mål-musik.

- Mener det var tilbage i 2014, det skete, skriver fankoordinatoren.

Danmark skal spille mod Østrig i morgen, men hvad tænker du?

