Stop nu: Jeanette synes medier kører skræmmekampagne om brexit

- STOP NU jeres skræmme kampagne ..

Sådan skriver Jeanette J på TV2 Nyhedernes Facebook-profil forud for den afstemning, det britiske parlament skal have i aften om en udmeldelses-aftale med EU. Og om den måde de danske medier beskriver, hvordan danskere og englændere og andre bliver ramt af brexit.

Kan man overhovedet kalde det konsekvenser?

Men Jeanette er ikke den eneste, der synes, at medierne puster til en ild, der slet ikke er der:

- Hvis man nu lige tager sig tid til at læse artiklen, vil man se, at konsekvenserne på alle måder er til at leve med (hvis man overhovedet kan kalde det konsekvenser).

- Som jeg ser det, er det en skræmmekampagne - intet andet, skriver Louise A således:

- Sikke da en skræmme kampagne.

Vil skræmme andre lande til ikke at melde sig ud

- Det er kun for at skræmme andre lande til ikke at forlade EU, skriver Sally C i sin kommentar, og Lars A synes ikke brexit lyder spor farligt. Tværtimod:

- At forlade EU er den klogeste beslutning, de har taget længe og jeg håber vi en dag følger efter, skriver Lars.

Leif - som har ringet til nationen!, fordi han i dag har hørt et danske medie fortælle, at et brexit kan koste Danmark en masse milliarder på eksport-kontoen - spørger:

Danske flæskebønder og engelske bacon-ædere

- Hvem er det, der forbyder danske bønder, at sælge flæsk til englænderne - og hvem er det der forbyder engelske flæske-spisere at købe vores grisekød, spørger Leif, der også synes, at ordet skræmmekampagne er på som plads, men hvad tænker du?