Stop nu: Politiet forbyder far at sige 'hej' til 8-årig søn

i de næste fem år må en dansk far ikke maile, skrive eller tale til sin søn. Politiet vurderer nemlig, at manden har krænket moderens fred ved at forfølge eller genere hende.

- Hej.

- Jeg har kæmpet sammen med en far i det sidste 1,5 år, for at få reetableret et samvær mellem ham og hans snart 9-årige søn.

- De bor i samme by, og hver gang faren har mødt sin søn i nærområdet, har han naturligvis talt med sønnen, som hver eneste gang har sagt ’Far jeg savner dig’ og ’Far, du skal blive ved med at kæmpe’!

Politiet ringede på døren en lørdag morgen

Sådan indleder Torben H – der er partsrepræsentant for en af de mange danske fædre, der kæmper for at få lov til at se deres børn - et brev til nationen!

Torben synes nemlig, der skal fokus på den måde myndighederne behandler fædre på – og han vil gerne høre, hvad du tænker om den afgørelse, faren netop har modtaget fra politiet. Hans brev fortsætter således:

- Nå, men en lørdag morgen ringede Fyns Politi altså så på døren hos faren, og tildelte ham dette famøse tilhold, som er en meget alvorlig frihedsberøvelse.

- Faren har på intet tidspunkt begået noget ulovligt!

- Nu MÅ det her altså stoppe.

Og slet ingen har spurgt sønnen

- Rigtig mange fædre oplever denne problematik efter indførelse af det nye familieretssystem, som viser sig at være værre end det, der foregik i Statsforvaltningen!

- Det værste er, at ingen – som i slet ingen - fra de offentlige myndigheder, har ulejliget sig med at tale med sønnen, for at høre, hvad han har lyst til?!

- Det her er en klokkeklar forældrefremmedgørelsessag orkestreret af advokaten, myndighederne og nu også Fyns Politi, skriver Torben H, og nationen! har bedt Fyns Politi svare på, hvor mange fædre, der lige nu går rundt med sådan et tilhold, og hvad en far - der har fået sådan et tilhold – kan gøre for at få det ophævet, så han igen kan sige hej til sin søn, når de mødes på gaden.

De tal har vi ikke og følg klagevejledningen

Men desværre har Fyns Politi ikke noget tal for, hvor mange af den tilhold, der er gældende lige nu - og svaret på, hvordan man kan få det ophævet er, at han bare kan følge klagevejledningen.

Du kan læse hele tilholdet nedenfor: