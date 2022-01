Storbysnobberi: Lukker 1200 studiepladser

Et meget bredt flertal i Folketinget synes, der er for mange universitetsstuderende i København, Aarhus, Aalborg og Odense. Der går 37.576 på Københavns Universitet, men det tal skal helst være 10 procent lavere om 9 år.

- Lejepriserne i København er meget større end i provinsen uden for storbyerne.

- Hvis man udflyttede titusinder af uddannelsespladser og tusindvis af statslige arbejdspladser ville lejepriserne falde eller stiger mindre i den del af lejemarkedet, der er markedsfastsat.

- Det vil gavne en masse i Storkøbenhavn og det vil gavne provinsen.

- Win-win.

Kæmpe flertal i Folketinget

Sådan skriver Jakob W. i en kommentar på DR Deadlines Facebook-profil efter en debat om udflytning af uddannelsespladser mellem en københavnsk rektor og Ida Auken fra Socialdemokratiet.

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Alternativet og Kristendemokraterne vil nemlig gerne have at op mod hver tiende studieplads i de fire store byer, København, Aarhus, Aalborg og Odense, bliver flyttet ud indenfor 10 år.



Små landsbyer bliver drænet

Og selv om planen har mødt hård kritik fra uddannelserne og nuværende studerende, så er Jakob W. langtfra den eneste Deadline-ven, der synes, det giver god mening, at begrænse optaget i de store byer:

- Det er bedre med liv i hele landet end en presset storby, hvilket er usundt for alle andre end boligejere.

- Jeg ser det som en god udvikling, skriver Alexandra A. og Rasmus B. synes også spredning er godt:

- Små landsbyer bliver drænet for liv, SÅ ALT LIV skal presses sammen i storbyer.

Storbysnobberi af værste karat

- Danmark består sgu ikke kun af København, Århus eller Aalborg. Det er storbysnobberi af værste karat.

- Det kan sagtens gøres ordentligt, hvis midlerne bliver tildelt, skriver han.

Færre pladser på alle hovedområder

Politikerne vil gerne have flyttet ialt cirka 7000 studerende, og i går modtog forsknings- og uddannelsesstyrelsen så de forskellige universiteters og uddannelsesinstitutioners bud på, hvordan det kan foregå. Bla skriver Københavns Universitet, at man kan nedskalere med 1200 pladser:

- KU vil på alle uddannelsesmæssige hovedområder nedskalere uddannelser i København for at opfylde reduktionsmålet.

- Der nedskaleres bl.a. på en række humanistiske og naturvidenskabelige uddannelser, hvor der er høj dimittendledighed og/eller ledige pladser.

- Endvidere nedskaleres der også på fx Statskundskab, Antropologi, Farmaci og Teologi, skriver Københavns Universitet, der har lavet det her skema.