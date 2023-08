Storcenter i megakrise: Sidste tøjbutik lukker

- Trist.

- En del af min barndom og ungdom er væk med centeret.

- Hvor var det et skønt sted ......

Tak for de gode år

Sådan skriver Lise H. i en kommentar på Aarhus Stiftstidendes Facebook-profil. For det tidligere indkøbsmekka kan nu snart sige farvel til den sidste tøjbutik.

- Vi takker for alle de gode år og håber I vil komme ned og hjælpe os med at tømme butikken, meddeler Sams nemlig nu. Sidste åbningsdag er 14. september.

Der var også en dyreforretning

Lige nu er der ophørsudsalg i Føtex og Cityvest har de sidste år sagt farvel til rigtig mange butikker

- Vi fik altid pomfritter og røde pølser i restaurant grillen i centret efter vi havde været i Gellerup badet.

- Dengang var der også en dyreforretning som havde alverdens dyr, skriver Mads K. i en anden kommentar, og Gitte M. har også været med fra starten for 51 år siden:

Spøgelse og begravelse

- Jeg tror jeg vil køre til begravelse for City Vest.

- Det er jo som en spøgelsesby efterhånden.

- Trist, når man har benyttet det i storhedstiden, skriver Gitte.

Centret blev opført i 1972 og hed dengang Gellerup Center. I december sidste år blev det solgt for 100 millioner kroner, og den nye ejer, A. Engaard A/S, har sagt, at man arbejder med en 'helhedsplan' for centrets fremtid, men hvad tænker du?

