Store smil: Qatar og Tyskland i kæmpehandel

- Tyskland er det største gasmarked i Europa.

- Og vi føler os forpligtede til at støtte landets energisikkerhed.

Vi har brug for gassen

Sådan fortalte Qatars energiminister, Saad al-Kaabi, på en fælles pressekonference med det amerikanske selskab Conocophillips for et par timer siden i Doha om den gasaftale, han netop har indgået med Tyskland.

Det skriver flere internationale medier, bl.a. Al-Arabiya og Bild.

Aftalen betyder, at Qatar fra 2026 skal forsyne Tyskland med flydende naturgas (LNG). Ifølge Energiministeriet skal der leveres op til to millioner tons årligt i en periode på 15 år.

Ta' den Putin: Gas til 350.000 boliger

Og den kan vi få fra Qatar

For et par dage siden annoncerede Qatar en endnu mere historisk mega-gasaftale med Kina, der handler om tre gange så meget gas og løber i 27 år. Og i dag kan Avisen Danmark fortælle, at Danmark sidste år handlede for 530 millioner kroner i Qatar.

- Vi har brug for olien og gassen.

- Selvom vi har masser af vindenergi i Danmark, er det en ustabil energikilde.

- Derfor er det nødvendigt med fossil energi - og den kan vi få fra Qatar.

- Vi kan også sælge vores landbrugsprodukter og medicin, siger erhvervskommentator Henrik Ørholst til AvisenDanmark, men hvad siger du?

Putins ønske opfyldt