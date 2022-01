Stort kolonihavehus: I er bare misundelige

- Det bliver svært at stoppe!

- Og det er bare folk, der lider af brødnid og er misundelige.

Det går ikke med villaer

Sådan skriver Dan A. i en af de 192 kommentarer, der er skrevet på Fyens.dks Facebook-profil om Odense Kommune, der nu går til kamp mod de kolonihaveejere, der har bygget huse, der ligner villaer - og dem ,der bor i deres have hele året.

- I de ekstreme tilfælde er der nærmest bygget villaer på havelodderne. Det går selvfølgelig ikke.

- Nu håber vi på, at vi kan komme tilbage til grundtanken bag kolonihaverne, hvor folk har mulighed for at have et mindre hus med et stykke jord, hvor man kan dyrke grøntsager og nyde naturen og fællesskabet, siger Odenses by- og kulturrådmand Søren Windell til avisen.

Glæd jeg over livslysten

Kommunen har i første omgang kig på over 250 haver med ulovlig bebyggelseer, hvor bebyggelsen ikke er lovlig, men ser man videre i kommentarfeltet, så skal kommunerne bare holde sig væk:

- De skulle finde nogle andre at jagte.

- Og glæde sig over den konstruktivitet og livslyst der ligger i det, der bliver skabt og vedligeholdt fra mennesker, som måske ville have økonomisk svært ved at skabe dette på andre måder.

Find nogle rigtige banditter

- Hvorfor skal man træde på dem.

- Find nogle rigtige banditter at jagte, skriver Lizandra P. således og Ea H synes heller ikke, der skal bruges kommunale kroner på at jagte kolonihaveejere med store huse:

- Lad dog folk bo som de vil. De betaler både vand, kloak og el...

- Man kunne godt få en tanke om misundelse her, skriver hun.

Kommunens plan er at kontakte ejerne, af de huse, der ikke er lovlige, og bede dem 'reducere' dem. Gør de ikke det, bliver de smidt ud, men hvad siger du?