Straf mig: Kørte for hurtigt

Vild debat om Falsters stærekasse, der står nord for Nykøbing. Anslået 'årsløn' kan ligge på fire millioner kroner, og det vækker jubel

- Jeg har selv fået 2 bøder der. I november.

- Jeg synes, det er helt fint, at jeg bliver straffet for at være uopmærksom og ikke sætte mig ind i reglerne.

- Det udgør en risiko, når man kører for hurtigt

- Sæt endelig flere kasser op rundt om i Danmark.

Sådan skriver Nini H. i en af de 369 kommentarer, der er skrevet på Folketidendes Facebook-profil om den stærekasse, der blev sat i funktion i 2018 på Gaabensevej nord for Nykøbing Falster. Og som nu - ifølge en aktindsigt fra Rigspolitiet givet til det lokale medie Folketidende - har udskrevet noget, der ligner 14.000 bøder:

Og Nini - der ikke var klar over, at fartgrænsen ligger på 60 kilometer i timen - er ikke den eneste, der synes, det er et godt resultat:

- Kør efter hastigheds grænsen, så spares der penge. Ganske enkelt.

Flere kasser op tak

- Flere kasser op tak, skriver Henrik P. og Cliff G. er helt enig - men han har et par forslag:

- Kig nu imod andre lande, hvor de både er pænere og langt mere effektive, tager 360 grader osv osv, skriver Cliff.

Rigspolitiet oplyser til Folketidende, at det totale bødebeløb stærekassen har tjent ind til statskassen i de fem år, der har været i funktion, kan ligge på svimlende 23,7 millioner kroner. Men at nogle bødemodtagere kan være frifundet, kan have fået 'rabat' eller endnu ikke har betalt.