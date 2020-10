Stram kjole i Folketinget: Lav en sag ud af det

Det gavner debatten, at det kommer frem, at også kvinder kan krænke kvinder og mænd, skriver Søren T. i en kommentar til den radikale politiker Anne Geisler

- Jeg synes faktisk, du burde lave en sag ud af det.

- Er så træt af, at vi mænd bliver udstiller nærmest som monstre i den her debat, og så er det faktisk befriende at læse, at du blev krænket af en kvinde.

Blufærdighedskrænkelsen er ikke o.k.

Sådan skrev Søren T. i går eftermiddags i en Facebook-kommentar til den radikale politiker Anne Marie Geisler Andersen, der blev taget på brysterne af en kvinde til en fest på Christiansborg for knap to år siden.

- Forstå mig ret, den blufærdighedskrænkelsen, du blev udsat for, er på ingen måde i orden - uanset køn.

- Men det gavner debatten, at det kommer frem, at også kvinder kan krænke kvinder og mænd, fortsatte Søren, og Anne Geisler svarede kort efter at 'Ekstra Bladet har spottet den og har en artikel på vej' - (den kan du læse her: Radikal gramset på brysterne i Folketinget (obs: Plus-artikel).

Indtil videre går man kun efter mænd

I de foreløbig 40 nationen!-kommentarer, artiklen har fået, er der rigtig mange, der skriver, at de er trætte af sager fra fortiden - og flere hæfter sig også ved, at Anne ikke føler, at hun blev direkte krænket - men at det var upassende at blive taget - og klemt - på brysterne:

- Hun føler sig ikke krænket, men føler dog trang til at kæfte op, nu hvor sagerne ruller.

- Hold nu kæft, skriver nationens! Barca Forever, mens Kennet EI synes, det er fint at høre, at kvinder også kan gøre noget forkert:

- Hun fortæller jo netop, at selv kvinder gør det..

- Indtil videre går man jo kun efter mænd, skriver Kenneth E, men hvad med dig?