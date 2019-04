Stram Kurs brager frem: 604 vælgererklæringer på et døgn

- På grund af dit mod & dine holdninger vil jeg give dig min stemme ved det kommende valg.

- Ikke at jeg tror på det, du siger, når alt kommer til alt ønsker du sikkert kun at blive levebrødspolitiker.

- Men igen, du har rygrad - noget, alle andre politikere mangler - og skulle du stå ved dine holdninger - efter du er kommet ind på Borgen uden at blive sat på plads - så tager jeg hatten af for dig.

Alle vi andre bovlamme fjolser

Sådan skriver Lennart C. på partiet Stram Kurs' Facebook-profil i en af de mange kommentarer, der er skrevet efter partistifter Rasmus Paludans demonstration på Nørrebro i søndags - den, der endte med vold, trusler, bål og brand - har givet ham en næsten fast placering på landets forsider. Og Lennart er ikke den eneste, der ser Paludan som 'en sand forkæmper for demokratiet':

- Du er fandme en kriger, du gør noget.

- Alle vi andre bovlamme hvide fjolser sidder bare på vores flæskefede røv og gør ikke en skid, skriver Jeanette E. og Lasse T. er også imponerede over Paludans ihærdighed:

- Jeg føler, jeg skylder dig alt.

Du tager danskernes skrald

- Du deler dine meninger og får kastet sten efter dig, du tager alt det skrald, som alle os danskere skulle tage os af, skriver Lasse samme sted, og hos Økonomi- og Indenrigsministeriets valgenhed, som håndterer vælgererklæringer for partier, der gerne vil stille op til det kommende folketingsvalg, kan man også spore støtten:

- Jeg kan oplyse, at Stram Kurs pr. d.d. kl. 12.55 har indsamlet 6468 vælgererklæringer, skrev ministeriets valgkonsulent i går til nationen!, og i dag kan samme konsulent fortælle, at tallet er oppe på 7072.

Vælgererkæringer pr. 1 april - fra oim.dk Stram Kurs 5526 Veganerpartiet 4204 Nationalpartiet 2001 Borgernes Folkeparti 1921 Feministisk Initiativ 950 De Mentale Krigere 693 Ældre-partiet 619 Jorden Frihed Kundskab 560 Initiativet 550 Fiskerlussing 489 Vis mere Luk

604 på et døgn - skal bruge 20.109 erklæringer

Et parti skal indsamle 20.109 vælgererklæringer for at blive opstillet til folketingsvalg. Det er det antal vælgererklæringer, der mindst svarer til 1/175 af de gyldige stemmer ved det sidst afholdte folketingsvalg.

Et parti skal indsamle 70.380 vælgererklæringer for at blive opstillingsberettiget til Europa-Parlamentsvalg. Det er det antal vælgererklæringer, der mindst svarer til 2 procent af samtlige gyldige stemmer ved det sidste folketingsvalg.