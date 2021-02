Strammere regler: 2 meters afstand i liftkø

Region Stockholm strammer corona-restriktionerne forud for skiferien i uge 9. Flere skal bære mundbind og man skal holde to meters afstand - også i køen til skifliften.

- Bedre sent end aldrig.

- Bare 1 år for sent.

Medbring madvarer

Sådan skriver Christina L i en populær kommentar på den store svenske avis Aftonbladets Facebook-profil om de skærpede coronaregler, der træder i kraft fra og varer frem til 22. marts.

Alle skal bære mundbind i den offentlige trafik - og det gælder hele døgnet. Bær mundbind i dagligvarebutikker, på arbejde og hos frisøren. Og tænk dig rigtig godt om, før du tager afsted på vinterferie - den såkaldte 'sportlovet' . der begynder i uge ni, næste uge:

- Rejs kun hvis du skal. Rejs smittesikkert og rejs kun, hvis alle er symptomfri.

Hvis en i hytten bliver syg, skal alle blive hjemme

- Hvis nogen bliver syge i fjeldhytten eller lejligheden, skal alle blive hjemme. Ingen, der bor med en der er syg, skal ud i en liftkø, siger Stockholms epidemilæge Maria Rotzén Östlund ifølge avisen, der også kan fortælle, at man skal holde to meters afstand i liftkøen - og undgå at købe varer på rejsemålet.

Region Stockholm har - også på grund af skiferien - valgt at lukke skolerne for de ældste elever i uge ti, da man forventer at der vil være en del smittede. Og den beslutning skaber lidt debat:

Hvad med lukke for skilifterne?

- Er der ikke bedre at lukke skisportsanlæggene i stedet for skolerne, skriver Helena K, og Gunilla A. er helt ening:

- Luk ALLE skianlæg.

- Indfør rejseforbud.

- Alle skal tage ansvar og bære mundbind OVERALT.

- Hold afstand.

- Hvad er det det der er svært for folk at fatte?, skriver Gunilla, men hvad tænker du?