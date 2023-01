Streamer gratis: Bruger vens password

Direktør for Rettighedsalliancen forudser at folk, der deler password til streamingstjenester med andre udenfor hussstanden, bliver meldt til politiet

- Hvis nogen vil have adgang til min Netflix, så bare sig til.

Sådan skriver Stephan R. i en af de - hold fast - 1200 kommentarer, der er skrevet på Politikens Facebook-profil om de 37 procent af os, der - selv om det strider mod brugervilkårene - deler adgangskoder til streamingtjenester med folk, de ikke bor sammen med/deler husstand med.

Jeg betaler og må vel bestemme

- Jeg har da allerede adgang til din Netflix, svarer vennen Daniel I. da også. Anders W., der skriver en anden af de mange kommentarer, er også en gavmild kunde:

- Tænker jeg har betalt for at bruge tjenesten, og så må jeg vel også bestemme, hvem der bruger min konto, skriver Anders.

Men Politiken har talt med RettighedsAlliancen, der repræsenterer mere end 100.000 danske rettighedshavere inden for blandt andet film-, musik-, og mediebranchen, og de forudser, at den slags password-deling kan ende med bøder ellers retssager:

Undersøgelsen her blev gennemført som onlineinterview i Wilkes Webpanel (CAWI) i uge 16-18 2022 og 756 personer

Annonce:

Yousee vil ikke retsforfølge

- Det er et stort problem. Og jeg kan godt forestille mig, at vi i fremtiden vil se politiet gå ind i de her sager i kombination med vores oplysningsindsatser, siger direktør Maria Fredenslund fra Rettighedsalliancen til avisen.

Til DR Nyheder siger mediedirektør i Yousee, Kim Poul Christensen, dog at han ikke er klar til passworddelere til myndighederne:

Vil man have kunder?

- Grundlæggende tror jeg ikke på, at man skal samme vej, som musikbranchen gik i starten af 00’erne, hvor man retsforfulgte sine egne brugere, siger youseedirektøren, og læser man videre i den meget lange kommentartråd, så synes en del kunder, at delingen skal fortsætte:

- Spørgsmålet er: Vil man havde kunder som betaler og deler deres kode?

- Eller: Vil man have ingen kunder, skriver Rita W., men hvad tænker du?