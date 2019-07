Strikke-Bentes regnestykke: Det kan ikke betale sig at arbejde

Bente har spurgt i Borgerservice, skat, ydelsescentret, pensionsafdelingen, jobcentret, og nu prøver hun nationen! For hvad skal man gøre for at få et socialt frikort?

- Jeg er en kvinde på 54 år.

- Jeg er på førtidspension, og jeg har fundet en niche, hvor jeg som freelancer, oversætter strikkeopskrifter, idet jeg selv strikker meget.

- Jeg har 12.750 kr udbetalt/måned i førtidspension, hvilket jeg sætter stor pris på, og jeg kan tjene ca. 15-1800 pr. måned. ved mine oversættelser. men i og med at jeg gerne vil arbejde, bliver jeg både trukket i boligstøtte og pension.

Ingen i min kommune har hørt om det

Sådan indleder Bente H et brev til nationen! om den ærgerlige situation hun sidder i. For selv om Bente har pæn succes med at oversætte danske strikke-opskrifter til svensk, så har hun konstateret at timerne ved hæve-sænke bordet er så godt som spildte. For så snart hun tjener penge, så bliver hun modregnet.

Bente vil gerne høre, om hun er den eneste, der bliver behandlet på den måde af systemet, og hun er også meget opsat på et få et godt råd til hvad hun skal gøre for at trænge igennem systemet. Hendes brev fortsætter nemlig således:

- Jeg har nu fundet ud af at jeg kan få et socialt frikort, hvor jeg kan tjene op til 20.000 skattefrit årligt, uden at blive trukket i min indkomst.

Kan bedre betale sig at lade være

- Men der er bare ingen i min kommune, der har hørt om dette, så har jeg snart været igennem samtlige afdelinger i systemet. Borgerservice, skat, ydelsescentret, pensionsafdelingen, jobcentret.

- Er det rimeligt i dette samfund, at når jeg gerne vil lave lidt arbejde, at det så bedre kan betale sig for mig at lade være, spørger Bente, men hvad tænker du?

Her er screenshot om det sociale frikort, hentet på Socialstyrelsen.dk., men hvad tænker du?