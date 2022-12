Strøm-krise: Forbud mod el-biler

- Alle, der lige nu er ved at købe en bil, vil jo - med det her kommende forbud mod elbiler - igen vælge en benzin- eller dieselbil.

- De er jo trods alt undtaget.

Kun nødvendige ture

Sådan siger Andreas Burgner, direktør for alpelandet Schweiz' bilimportørorganisation Auto Schweiz, til avisen Blick.ch om den nødplan landets politikere diskuterer lige nu. En plan, der i tilfælde af strømmangel kan betyde, at privat kørsel i el-biler bliver forbudt.

- Privat brug af elbiler er kun tilladt til absolut nødvendige ture.

- Det kan f.eks. være erhvervskørsel, indkøb, besøg hos lægen, deltagelse i religiøse begivenheder og fremmøde i domsole, hedder det nemlig i udkastet til 'Forordning om begrænsninger for og forbud mod anvendelse af elektrisk energi'. Et udkast, der også nævner at farten på motorvejene - for alle biler - skal sættes ned i nødstilfælde.

Vi mangler strøm

Kigger man på de danske motorejeres forening, FDMs, Facebook side kan man da også finde en del debat om elbiler og deres strømforbrug. Bl.a. fordi elbiler mister rækkevidde, når temperaturen falder. Og bruger strøm, på at varme kabinen op:

